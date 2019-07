Nevermind, una clip della commedia ad episodi in esclusiva

Nevermind è una commedia ad episodi distribuita in Italia da Minerva Pictures, ecco in esclusiva una clip del film diretto da Eros Puglielli.

Il prossimo 1 Agosto Minerva Pictures porta nelle sale italiane Nevermind, il film, del quale oggi vi presentiamo una clip in esclusiva, è una commedia ad episodi diretta da Eros Puglielli.

Il regista torna al cinema per raccontare attraverso alcune storie la sua personale visione della condizione umana, Il film segue le vite di cinque persone stravolte da situazioni sconvolgenti e paradossali. Un avvocato con un'abitudine 'molto' particolare; una babysitter alle prese con un nuovo inquietante lavoro; un vecchio amico d'infanzia dal torbido presente; un cuoco con un'ossessione che non gli dà tregua e uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi.

Nevermind è un film ad episodi collegati tra loro narrativamente attraverso una sorta di passaggio di testimone, mediante il quale un personaggio secondario di un episodio diventa protagonista di quello successivo. Nel film si susseguono situazioni folli e ai confini della realtà, il tono è quello della commedia ma si tratta di una comicità scomoda e corrosiva, quasi sempre politicamente scorretta, infatti negli episodi i personaggi sono costretti a subire situazioni ed eventi estremamente singolari e paradossali, difficili da decodificare. Per quanto i fatti narrati possano sembrare a prima vista estremi, in qualche modo lo spettatore li troverà familiari e catartici perché in realtà esplorano i lati oscuri, scomodi e inconfessabili che si annidano nel nostro quotidiano.

Il cast della commedia è composto, tra gli altri, da Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio e Alberto Molinari. Eros Puglielli firma la regia, Giulia Gianni, Antonio Muoio, Francesca Sambataro e lo stesso regista sono gli sceneggiatori della pellicola.

Nevermind, definito psichedelico da Eros Puglielli, uscirà nelle sale il prossimo primo agosto e sarà distribuito da Minerva Pictures. Oggi Movieplayer vi presenta in esclusiva una video clip del film, nella scena che vedrete Valerio (interpretato da Andrea Sartoretti) parla allo psicanalista del suo problema: ha appena iniziato il corso di cucina che sognava da una vita ma non riesce a lavorare come vorrebbe a causa di un collega che proprio non sopporta.