Neve Campbell: "Ecco perché ho deciso di dire a mio figlio che è stato adottato fin dall'inizio"

Neve Campbell si è aperta a proposito del tema dell'adozione con il figlio di 3 anni: durante una sua recente apparizione presso il The Kelly Clarkson Show, la star di Scream, 48 anni, ha spiegato perché ha detto a suo figlio Raynor di essere stato adottato da lei e dal marito JJ Feild "fin dall'inizio".

"Ho letto molto a riguardo. Ripenso ai tempi in cui eravamo soliti pensare 'Tenetelo per voi e ditelo ai bambini quando hanno 21 anni, così la loro intera realtà va in pezzi', il che ha molto senso", ha spiegato la Campbell durante la sua conversaione con la Clarkson.

"Quello che ho fatto è molto semplice ma al tempo stesso molto importante, ho parlato a mio figlio, prima ancora che capisse la lingua, della sua madre naturale, della sua storia. Dite ai vostri figli chi sono". Grazie a questa sua decisione, l'attrice ha rivelato che per il figlio "la sua storia non è una sorpresa in alcun modo".

"Sa che era nella pancia di Cynthia. L'ha messo al mondo lei", ha continuato Neve Campbell, che con Feild condivide anche il figlio Caspian di 9 anni. "Ho chiesto alla vera madre delle foto e lei mi ha inviato un intero album per lui, con molte foto di se stessa e cose della sua vita e una lettera in cui ha spiegato quali sono le cose che le piacciono. Ora mio figlio si sente connesso a lei e penso che sia davvero importante, perché un giorno ne avrà bisogno."