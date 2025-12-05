Netflix e Warner Bros: ecco come cambierà la distribuzione dei film nelle sale

Ted Sarandos ha insistito sul fatto che Netflix non è in nessun modo "contraria ai film nelle sale cinematografiche", poiché lo streamer ha dichiarato che prevede di distribuire i film della Warner Bros. nelle sale cinematografiche se l'accordo da 82,7 miliardi di dollari per lo studio e HBO Max andrà in porto.

Durante una teleconferenza con gli investitori e la stampa, il co-CEO di Netflix ha sottolineato che la società ha distribuito 30 film nelle sale nel 2025, anche se la maggior parte di essi ha avuto una permanenza nelle sale molto più breve rispetto a quella dei film prodotti da uno studio tradizionale.

"Non è che siamo contrari ai film nelle sale cinematografiche", ha ribadito Sarandos. "La mia opposizione è stata principalmente dovuta al fatto che i periodi di esclusiva sono lunghi, cosa che non riteniamo molto vantaggiosa per i consumatori, ma quando parliamo di mantenere HBO operativa, sostanzialmente così com'è, questo include anche il loro accordo con la Warner Bros. per la distribuzione dei film, che prevede un ciclo di vita che inizia nelle sale cinematografiche, cosa che continueremo a sostenere".

Ted Sarandos al See What's Netxt Event di Roma

Cosa cambia: un'offerta più a misura di consumatore

Tuttavia, Sarandos ha suggerito che il ciclo di vita del modello distributivo potrebbe presto cambiare o, secondo le sue parole, "evolversi" in qualcosa più vicino ai desideri del consumatore.

"Non lo considererei un cambiamento di approccio per i film Netflix o Warner", ha affermato. "Penso che, col tempo, le finestre si evolveranno per diventare molto più accessibili ai consumatori, in modo da poter raggiungere il pubblico più rapidamente...".

Sarandos ha chiarito: "Direi che, al momento, dovreste contare sul fatto che tutto ciò che è previsto per le sale cinematografiche tramite Warner Bros. continuerà ad andare nelle sale tramite Warner Bros., e i film Netflix seguiranno lo stesso percorso, ovvero alcuni di essi avranno una breve permanenza nelle sale prima dell'uscita. Ma il nostro obiettivo principale è quello di portare i film in prima visione ai nostri membri, perché è quello che stanno cercando".

David Zaslav, il CEO di Warner Bros. Discovery a un evento

L'accordo tra Netflix e Warner e le condizioni poste per i film in sala

Netflix distribuisce i propri film principalmente sulla propria piattaforma di streaming, anche se alcuni di essi, quelli degli autori più prestigiosi, vengono distribuiti nelle sale cinematografiche con un'esclusiva limitata.

Quando Netflix era in competizione con Paramount e Comcast per Warner Bros. Discovery, secondo fonti vicine alle trattative, lo streamer ha informato i dirigenti dell'azienda che avrebbe onorato gli accordi contrattuali di Warner Bros. per la distribuzione dei film nelle sale cinematografiche se avesse acquisito le attività.