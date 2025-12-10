Netflix, l’indiscrezione: voleva comprare Disney prima di concentrarsi su Warner Bros

La notizia arriva direttamente dall'autorevole Bloomberg, il quale afferma che il colosso dello streaming non solo aveva in mente di acquisire Disney, ma anche Fox e EA Games

Sembra che Netflix fosse alla ricerca di una grande acquisizione da un po' di tempo, dato che l'autorevole Bloomberg ha riportato che lo streamer aveva precedentemente considerato l'acquisto di Disney. Ciò avrebbe significato possedere Marvel, Star Wars e persino i parchi a tema e le navi da crociera della Casa di Topolino.

Pur dovendo ancora affrontare la concorrenza della Paramount, Netflix sta andando avanti con l'acquisizione pianificata degli asset cinematografici e televisivi di Warner Bros. Discovery. Una volta conclusa l'operazione, l'azienda possiederà uno degli studios più antichi di Hollywood, Warner Bros. Pictures, ottenendo così un vero e proprio comparto cinematografico da affiancare alla sua piattaforma streaming.

Ovviamente, il grande timore è che tutto ciò faccia parte del piano di Netflix per distruggere l'esperienza in sala e creare una mega-piattaforma Netflix/Warner Bros./HBO (e se accadrà aspettatevi che il prezzo dell'abbonamento mensile salga alle stelle).

Ted Sarandos al See What's Netxt Event di Roma

Perché Netflix avrebbe rinunciato a comprare Disney?

Per quanto riguarda il motivo per cui Netflix non ha messo le mani su Disney, la ragione sarebbe in parte legata al co-fondatore e presidente Reed Hastings, che evita da sempre le grandi acquisizioni perché preferisce costruire tutto "da zero". Inoltre, "i dirigenti non sono mai riusciti a trovare un accordo" perché non volevano "danneggiare il prezzo delle loro azioni pagando eccessivamente un asset che veniva scambiato a un moltiplicatore molto più basso".

Persino EA Games era stata presa in considerazione, anche se la società di videogiochi ha successivamente negoziato un accordo per diventare privata con l'aiuto di un gruppo di investitori, tra cui, in modo piuttosto controverso, il Public Investment Fund dell'Arabia Saudita.

Ad oggi, l'acquisizione da 82,7 miliardi di dollari di Warner Bros. da parte di Netflix le darà accesso a HBO, DC Studios e a franchise come Harry Potter e Il Signore degli Anelli.

David Zaslav, il CEO di Warner Bros. Discovery a un evento

Netflix-Warner, Paramount rilancia con un'offerta ostile

Nonostante l'accordo raggiunto tra il colosso dello streaming e la Warner, Paramount ha fatto una nuova contro offerta che potrebbe battere la proposta compiuta da Netflix. Lo studio ha infatti dichiarato che è pronto a versare 30 dollari ad azione, superando quindi gli avversari di 18 miliardi.

La valutazione dell'intera società compiuta da Paramount arriva a quota 108,4 miliardi di dollari, mentre Netflix è pronta a versare 82,7 miliardi (copertura dei debiti compresa) per rilevare studios e attività di streaming, senza quindi voler prendere il controllo dei canali tv.