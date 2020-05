Netflix: tornano i doppiaggi italiani per le serie, ecco quali

Le serie di Netflix stanno gradualmente aggiungendo il doppiaggio italiano, prima assente, per le serie da After Life a Dead to Me.

Le serie di Netflix stanno gradualmente aggiungendo il doppiaggio italiano, prima assente. A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, molte produzioni della piattaforma erano disponibili solo in lingua originale con sottotitoli, un problema che ha colpito anche Sky, per esempio, con la messa in onda di determinate serie americane la cui messa in onda è iniziata durante il lockdown. Meno colpite altre piattaforme, in particolare Disney+, poiché le produzioni pronte per il lancio italiano erano già state doppiate con largo anticipo. Nel caso specifico di Netflix, le schede delle serie o stagioni nuove arrivate negli ultimi mesi recano ora la scritta "nuovo doppiaggio" o "doppiaggio in arrivo".

La cosa riguarda, per esempio, le nuove stagioni di After Life e Dead to Me - Amiche per la morte, la terza di Ozark (precedentemente disponibile solo con i sottotitoli per gli ultimi due episodi) e la quinta di Better Call Saul.

A causa di questo problema, almeno un Netflix Original è stato proprio rinviato fuori dal paese d'origine: lo speciale interattivo di Unbreakable Kimmy Schmidt, disponibile negli Stati Uniti dal 12 maggio ma ancora inedito in Europa a causa dell'impossibilità di doppiarlo in tempo ("Stiamo dando la priorità alla sicurezza dei doppiatori", recita la scritta che spiega l'assenza dello speciale). Con l'allentamento delle misure restrittive in corso, si presume che le prossime serie originali della piattaforma non avranno problemi legati alla lingua: tra queste, il 29 maggio debutterà Space Force, attesa comedy a opera di Greg Daniels e Steve Carell che mette alla berlina la divisione militare ideata da Donald Trump per la conquista spaziale.

Le difficoltà del mondo del doppiaggio hanno anche colpito uscite inizialmente previste per il grande schermo: Scooby!, uscito on demand negli Stati Uniti il 15 maggio, arriverà in Europa in un secondo momento, mentre Artemis Fowl, che sarà disponibile su Disney+ dal 12 giugno (anche in Italia), dovrà aspettare più a lungo per quanto riguarda i mercati germanofoni.