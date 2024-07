Netflix, Ted Sarandos: "L'intelligenza artificiale permetterà agli sceneggiatori di creare storie migliori"

Quale sarà l'impatto a lungo termine dell'IA su Hollywood è "difficile da prevedere", ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, che è tornato ad affrontare l'argomento dopo l'ondata di scioperi che ha investito l'industria un anno fa.

Sarandos, parlando durante l'intervista sui guadagni del secondo trimestre dello streamer, ha dichiarato: "Penso che l'IA genererà un'ottima serie di strumenti per i creatori, un ottimo modo per loro di raccontare storie migliori". E ha aggiunto che l'obiettivo primario per l'IA generativa non è quello di ridurre i costi, ma migliorare la qualità della narrazione.

"Ci sono molti registi e produttori che stanno sperimentando l'IA oggi", ha detto. "Sono entusiasti di quanto possa essere utile come strumento. Dobbiamo vedere come si svilupperà prima di fare previsioni significative su cosa significhi per chiunque. Ma il nostro obiettivo rimane invariato: raccontare grandi storie".

La sua risposta è stata sollecitata da una domanda di un analista, che ha citato un'intervista con Elizabeth Stone. Nell'intervista, la Stone aveva affermato che l'attuale ondata di gen-AI è "un passo avanti nella tecnologia" e aggiunto che Netflix sta studiando come integrarla nel prodotto per migliorare l'esperienza degli utenti o come potrebbe "consentire ai creatori di dare vita alle loro visioni in modo ancora migliore".

Netflix, Ted Sarandos sull'intelligenza artificiale: "Non sostituirà mai i registi umani"

Stone ha aggiunto che l'azienda sta lavorando a un progetto di IA generativa che ha descritto come una "esperienza di scoperta interattiva".

Durante l'intervista, Sarandos ha continuato: "Una cosa è certa: se si guarda indietro a 100 anni di intrattenimento, si può vedere come la grande tecnologia e il grande intrattenimento lavorino mano nella mano per costruire grandi imprese".