Netfflix, Ted Sarandos: "Prime Video? Non è un vero concorrente, Apple TV+? Solo marketing"

Ted Sarandos, CEO di Netflix, ha recentemente analizzato le strategie di streaming di Amazon, Apple e Max, a confronto con quelle adottate dal suo studio.

Sebbene negli ultimi anni la stabilità degli abbonati sia stata altalenante, Netflix rimane uno dei colossi più formidabili del settore dello streaming. Nato come servizio di abbonamento ai DVD, Netflix ha introdotto la sua piattaforma di streaming nel 2007, diventando così uno dei servizi più longevi del settore. Con il passare degli anni, sono nati sempre più concorrenti, tra cui la piattaforma di streaming Disney+, Max di HBO e Prime Video di Amazon.

In un'intervista di Variety, a Sarandos è stato chiesto di commentare le strategie di questi ultimi e in che misura li vede come concorrenti di Netflix. Il CEO ha ha risposto però di non vedere Prime Video come un vero concorrente di Netflix quando si tratta di produzione televisiva e cinematografica.

Per Netflix, Prime Video non è un vero competitor

Ted Sarandos al See What's Netxt Event di Roma

Parlando della strategia dei rivali di Amazon, Sarandos ha dichiarato: "Sono solo un osservatore. Lo sport per loro è stato molto efficace, ma non so se questa sia la loro intera strategia". Alla domanda se li veda come veri concorrenti, ha risposto: "No. È difficile per me dirlo. Non so quali siano i loro piani a lungo termine. Hanno trasmesso in streaming esattamente da quando lo abbiamo fatto noi. Producono contenuti originali esattamente da quando lo facciamo noi".

Ted Lasso 2: una scena della seconda stagione

Spostando il discorso su Apple TV+, ha continuato: "Non riesco a capire se si tratti interamente di un'operazione di marketing, ma sono persone molto intelligenti. Forse vedono qualcosa che noi non vediamo".

Poi ancora su Max, la piattaforma di HBO: "È stata una sorpresa! Guardavamo sempre quello che faceva la HBO, e a un certo punto avevano HBO, HBO Go, HBO Now e HBO Max. E ho detto: 'Quando faranno sul serio, tutti questi nomi spariranno e ci sarà solo HBO'. Non avrei mai immaginato che la HBO sarebbe sparita. Hanno concentrato tutti gli sforzi su una cosa che possa dire al consumatore: deve essere HBO".