Netflix: sì agli episodi settimanali ma anche serie TV tutte d'un fiato

Netflix ha confermato che farà uscire degli episodi settimanali di alcune serie tv, ma non metterà da parte il rilascio di serie da vedere in streaming tutte d'un fiato e il modello di binge watching che l'ha resa celebre.

Grazie al binge-watching, ovvero la visione di un episodio dietro l'altro, Netflix ha praticamente reinventato il modo in cui non solo lo spettatore fruisce di film e soprattutto serie tv, ma anche come viene rilasciata la programmazione originale, con la distribuzione di tutti gli episodi in un'unica tranche. Un vero e proprio modello che, come fa sapere il colosso streaming, non verrà mai abbandonato nonostante la recente apertura anche ad una distribuzione più tradizionale. L'uscita su base settimanale delle puntate di The Great British Baking ha suscitato, infatti, numerose speculazioni in merito che però sono state prontamente rettificate attraverso una rapida messa a punto sui social.

"Non stiamo cambiando". Questa la perentoria dichiarazione di Netflix allo scopo di rassicurare i fan; la formula nata con la prima messa in onda della prima stagione di House of Cards, non verrà abbandonata, semmai l'offerta verrà diversificata e non è probabile che ad influire sulla decisione sia stata l'azione di Disney + che ha confermato la release di uno dei suoi show di punta, The Mandalorian, a cadenza di sette giorni.

L'azione potrebbe essere vista come un modo per fidelizzare ancor di più la propria clientela di fronte ad un offerta che adesso conta numerosi e agguerritissimi concorrenti come Amazon Prime Video e Hulu, quest'ultima inserita nel pacchetto Mediaset almeno per quanto riguarda l'Italia. A loro si aggiunge lo sbarco, imminente negli States, di Disney+, presentata ufficialmente all'ultimo D23, con il suo catalogo interno di classici ma anche di Star Wars e il mondo Marvel, un'occasione in più per Netflix di mettersi al contrattacco per mantenere la posizione di dominio sul mercato che ha fino ad ora.

Il binge-watching in stile Netflix ha costituito una vera e propria rivoluzione perché ha permesso agli spettatori di consumare ore e ore di contenuti in una sola volta, rendendo probabilmente anche più facile per alcuni la possibilità di seguire e appassionarsi ad una narrazione lunga e articolata. Dall'altro lato, questo consumo compulsivo ha portato a tempi di attesa più lunghi tra una stagione e l'altra con il rischio di far perdere, con il passare dei mesi, molti particolari utili alla sua comprensione.