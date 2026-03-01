Netflix realizzerà la serie su Dandelion, il manga d’esordio del creatore di Gintama, Hideaki Sorachi

A volte il passato bussa quando meno te lo aspetti, e lo fa con il logo rosso di Netflix: Dandelion, il manga d'esordio di Hideaki Sorachi, torna oggi come anime, riaccendendo i riflettori su un'opera che sembrava destinata a restare una nota a margine nella storia di Gintama.

Quando Netflix supporta il passato di un grande autore

Prima di diventare sinonimo di parodia, caos e genialità comica con Gintama, Hideaki Sorachi era un autore alle prime armi che nel 2002 pubblicava Dandelion, un one-shot sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Un esperimento che non venne mai serializzato e che lo stesso autore ha sempre guardato con un certo imbarazzo. Almeno fino a oggi.

A sorpresa, Netflix ha annunciato che proprio Dandelion diventerà una nuova serie anime, in arrivo a livello globale nel corso di aprile 2026. Una decisione che Sorachi ha commentato con una dichiarazione perfettamente in linea con il suo stile dissacrante: "Di solito evito di rileggere il mio primo lavoro perché è imbarazzante. Eppure Netflix ha deciso di riesumarlo, adattarlo in anime ed espanderlo in vari modi. Sembra che la parola delicatezza non esista nel vocabolario di Netflix".

Dietro la battuta, però, si intravede anche una sincera curiosità. Sorachi ammette infatti che, vista l'occasione, forse è arrivato il momento di tornare a quei personaggi per la prima volta dopo vent'anni. Un ritorno alle origini che assume un valore quasi simbolico, soprattutto mentre Gintama celebra il suo venticinquesimo anniversario con nuovi progetti e film revival. Netflix, insomma, non guarda solo avanti, ma scava nel passato dell'autore per raccontarne un lato meno noto.

Dandelion: cosa sappiamo del nuovo anime e perché è un ritorno speciale

Dal punto di vista produttivo, Dandelion si presenta come una miniserie compatta: sette episodi totali, pensati per un debutto mondiale sulla piattaforma, anche se una data precisa non è ancora stata comunicata. Alla regia troviamo Daisuke Mataga, con lo studio NAZ alla produzione dell'animazione. Le sceneggiature sono affidate a Yosuke Suzuki, mentre il character design porta la firma di Ai Asari. Alla colonna sonora, un nome ben riconoscibile: Yuki Hayashi, garanzia di identità musicale forte.

La storia originale segue Tetsuo Tanba e Misaki Kurogane, impiegati della "Japan Angel Federation Send Off Department", un dipartimento incaricato di aiutare le anime erranti, cariche di rimpianti, a trovare pace nell'aldilà. Un'idea che, pur lontana dal tono esplicitamente comico di Gintama, mostra già l'interesse di Sorachi per il confine tra vita, morte e assurdo. I protagonisti saranno doppiati da Chikahiro Kobayashi e Megumi Han, mentre il resto del cast deve ancora essere annunciato.

Il fascino di questo progetto sta proprio qui: Dandelion non è un'operazione nostalgia nel senso più semplice, ma una rilettura di un'opera che molti fan non hanno mai conosciuto, se non attraverso vecchi volumi oggi difficili da reperire. Netflix riporta alla luce un seme creativo rimasto sotto terra per due decenni, offrendo la possibilità di osservare Sorachi prima che diventasse Sorachi.

In un momento in cui le piattaforme puntano sempre più su franchise consolidati, Dandelion rappresenta un'eccezione curiosa: un debutto che torna non per completare il passato, ma per dialogare con il presente. E forse per ricordarci che anche le storie nate in sordina possono trovare, prima o poi, il loro pubblico ideale.