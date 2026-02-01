D Anime: il nuovo canale di Dynit porta oltre mille ore di anime su Amazon Prime Video

Dal 2 marzo debutta D Anime, il nuovo canale firmato Dynit su Amazon Prime Video: oltre 1.000 ore di programmazione, classici intramontabili, grandi shōnen e nuove serie in simulcast per raccontare l'animazione giapponese di ieri e di oggi.

Da fan a fan: la visione Dynit dietro D Anime

Non è solo una nuova offerta streaming, ma una dichiarazione d'amore lunga trent'anni. Dynit, che nel 2025 ha celebrato tre decenni di attività, lancia D Anime come naturale evoluzione di un percorso iniziato tra VHS, sale cinematografiche e palinsesti televisivi. A raccontarlo è Carlo Cavazzoni, direttore esecutivo dell'azienda, che sottolinea come l'interesse per gli anime non sia mai stato una moda passeggera, ma un sentimento costante, cresciuto insieme a chi lo vive. "Siamo nati come fan e credo che questo traspaia in tutto ciò che facciamo", spiega, ribadendo l'idea di un progetto che vuole parlare direttamente alla community.

La locandina di Capitan Harlock

Dal 2 marzo, D Anime approderà su Amazon Prime Video come canale aggiuntivo, con un catalogo che supera le 1.000 ore di programmazione e oltre 2.000 contenuti tra episodi, film e OAV. Un'offerta pensata per essere ampia ma anche coerente, capace di unire visione editoriale e memoria collettiva.

Accanto alle nuove serie in simulcast, proposte in contemporanea con il Giappone, troveranno spazio acquisizioni recenti e un lavoro di recupero dei grandi classici che hanno formato generazioni di spettatori italiani.

Il valore del progetto sta nel non limitarsi a inseguire l'hype del momento, ma costruire un archivio vivo, dove il passato dialoga con il presente. Un canale che non sostituisce lo streaming generalista, ma lo completa.

Un catalogo che attraversa epoche, generi e rivoluzioni dell'anime

Il cuore di D Anime è proprio il suo catalogo, un viaggio che attraversa la storia dell'animazione giapponese seguendo le sue grandi svolte narrative ed estetiche. Dalle avventure pionieristiche di Capitan Harlock e Conan, il ragazzo del futuro, passando per la rivoluzione dei mecha con Mobile Suit Gundam, fino alla frattura psicologica di Neon Genesis Evangelion, titolo che ha cambiato per sempre il modo di raccontare gli anime.

La locandina di Neon Genesis Evangelion

Non manca l'eroismo classico di Daitarn 3, né l'energia anarchica di GTO - Great Teacher Onizuka e Gintama, opere che hanno saputo mescolare commedia, critica sociale e racconto generazionale. Accanto a questi pilastri, trovano spazio i grandi shōnen che hanno segnato il pubblico più giovane e non solo: Bleach, Hunter x Hunter, Inuyasha e Demon Slayer, simboli di un successo globale che continua a rinnovarsi.

Il catalogo guarda anche alle opere che hanno saputo sovvertire le aspettative, come Puella Magi Madoka Magica, capace di riscrivere le regole del genere "magical girl", o Sword Art Online, fenomeno che ha dimostrato quanto l'anime possa dialogare con il presente digitale e con nuove forme di immaginario.

Con un abbonamento di 4,99 euro al mese e una prova gratuita di sette giorni, D Anime si propone come un punto di riferimento stabile, accessibile e dichiaratamente identitario. Un canale che non vuole solo trasmettere serie, ma continuare a coltivare una cultura. Perché, come dimostra la storia di Dynit, gli anime non sono mai stati semplici prodotti: sono mondi in cui tornare, ogni volta, con lo stesso entusiasmo della prima visione.