Netflix accetta la richiesta dell'Europa: qualità inferiore per non sovraccaricare la rete Internet

Netflix ha annunciato ufficialmente di aver accettato la richiesta della Commissione Europea: per 30 giorni la qualità dei suoi contenuti sarà abbassata per evitare sovraccarichi sulle reti Internet.

La preoccupazione, in questi difficili giorni con molti cittadini di varie nazioni alle prese con l'auto-isolamento e i lockdown causati dalla diffusione del COVID-19, era quella che il maggior numero di persone connesse a Internet dalle proprie case avesse delle conseguenze negative sull'utilizzo della rete. Thierry Breton, Commissario europeo per il mercato interno e i servizi, aveva quindi chiesto alle piattaforme di streaming di trasmettere solo in qualità standard e Netflix ha raccolto l'invito.

Un comunicato conferma così che si è "ha deciso di iniziare a ridurre la velocità di trasmissione in tutta Europa per i prossimi 30 giorni". In questo modo il traffico dati del servizio verrà ridotto in Europa di circa il 25 per cento, pur assicurando una buona qualità del servizio agli iscritti.