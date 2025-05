Netflix, la pubblicità si adatterà al contenuto guardato dall’utente grazie all'IA generativa

Nel corso degli ultimi Upfront annuali con gli inserzionisti, Netflix ha illustrato il comportamento della pubblicità inserite all'interno della sua piattaforma, spiegando anche come un inedito framework consentirà agli annunci di adattarsi al contenuto guardato dall'utente. Questo ovviamente grazie all'IA.

In attesa che le novità debuttino anche in Europa, ricordiamo che la piattaforma di Netflix chiamata "Netflix Ads Suite" è stata testata in Canada a partire dallo scorso novembre, ma adesso è già ufficialmente attiva in USA e Canada, e la prossima settimana sarà introdotta sul mercato EMEA (che comprende Europa, Medio Oriente e Africa) per un totale di 12 Paesi che supportano il piano "Standard con pubblicità".

Questa fase andrà avanti fino a giugno, anche se non è noto esattamente quando la Ads Suite arriverà in Italia. Prima di presentare la propria piattaforma, Netflix si era affidata dal 2022 a quella fornita dalla partnership con Microsoft.

Come cambia la pubblicità su Netflix e cosa c'entra l'IA?

Il motivo per cui lo streamer ha deciso di creare una propria piattaforma lo ha spiegato chiaramente Amy Reinhard, a capo della divisione pubblicità: "Controllando la nostra tecnologia pubblicitaria, saremo in grado di fornire strumenti più nuovi, misurazioni migliori e formati più creativi".

Tra questi formati creativi c'è anche un nuovo framework modulare che sfrutta l'IA generativa per abbinare istantaneamente gli annunci degli inserzionisti con i contenuti Netflix. In soldoni, secondo un algoritmo non meglio specificato, il messaggio pubblicitario che l'utente vedrà si adatterà al programma (show, film o reality) che starà guardando.

Reinhard ha aggiunto anche che questa funzionalità verrà applicata da subito agli annunci midroll (cioè quelli inseriti nel mezzo di un contenuto) e nelle pause, che potranno contare su sovrapposizioni, call to action (per esempio, i tool "clicca qui", "guarda ora"), e pulsanti su un riquadro secondario.