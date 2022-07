Netflix: alcuni problemi tecnici hanno scatenato le reazioni degli utenti

Netflix ha avuto dei problemi tecnici mandando in crisi i tanti utenti che negli Stati Uniti stavano cercando di collegarsi.

Molte persone hanno infatti segnalato online l'impossibilità di collegarsi con i propri dati all'area protetta per accadere ai contenuti.

Gli abbonati che provavano a fare log-in ricevevano infatti come risposta una schermata di errore che dichiarava: "Error code NSES-500".

Secondo il sito IsItDown sono stati migliaia i problemi riscontrati nel giro di pochi minuti. Alcuni utenti hanno dichiarato che il servizio non aveva però alcun problema sui device mobile.

Netflix ha quindi rilasciato un comunicato in cui si dichiara: "Stiamo attualmente avendo dei problemi di streaming su tutti i device. Stiamo lavorando per risolvere il problema. Chiediamo scusa per ogni inconveniente".

A causare più frustrazione tra gli utenti è stato il fatto che il servizio non fosse disponibile nella giornata di venerdì, durante la quale vengono caricati i nuovi contenuti della settimana, tra cui serie attese come Resident Evil o il film Persuasione.

Ecco alcuni dei commenti condivisi su Twitter, alcuni molto ironici come quelli in cui ci si chiede cosa si dovrebbe fare non potendo vedere i contenuti, offrendo come possibilità remota quella di lavorare.