Netflix, ottobre 2020: le novità in catalogo per film e serie TV

Nuovi film e serie TV nel catalogo Netflix a ottobre 2020: da The Haunting of Bly Manor alla terza stagione di Suburra a Il Processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin.

Su Netflix a ottobre 2020, nuovi film e serie TV nel catalogo: in arrivo la terza stagione di Star Trek: Discovery, la seconda stagione di The Alienist, The Haunting of Bly Manor e il capitolo finale della serie italiana Suburra con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Buongiorno, Veronica - (Stagione 1) - 1 ottobre 2020 - A caccia di un predatore una poliziotta sottoutilizzata scopre una coppia con un segreto terribile.

- Mini serie - 1 ottobre 2020 - L'ambizioso birraio Curt Prank ricorre a tattiche brutali pur di costruire un tendone che dominerà il redditizio Oktoberfest. Una Strega Imbranata - (Stagione 4) - 1 ottobre 2020 - Dopo aver scoperto l'esistenza di una scuola per streghe, una goffa eroina si accorge che quello potrebbe essere il suo posto.

- (Stagione 1) - 2 ottobre 2020 - La direttrice marketing Emily Cooper lascia Chicago e si tuffa in una nuova avventura tra lavoro, amicizie e amori. To the lake - (Stagione 1) - 7 ottobre 2020 - Un gruppo rischia la vita quando un'epidemia terribile minaccia la civiltà stessa, in una lotta brutale per la sopravvivenza.

- (Stagione 1) - 9 ottobre 2020 - Morto non significa andato via. Un'istitutrice sprofonda in un abisso di segreti terrificanti Stranger - (Stagione 2) - 11 ottobre 2020 - Con l'aiuto di una coraggiosa detective, un procuratore affronta un caso di omicidio in un clima di corruzione politica

- (Stagione 1) - 15 ottobre 2020 - Questa serie mostra gli aspetti divertenti e cupi di come le persone mantengono i contatti pur restando a distanza. Grand Army - (Stagione 1) - 16 ottobre 2020 - Cinque studenti affrontano un mondo caotico e lottano per il successo, la sopravvivenza, la libertà e il loro futuro.

- (Stagione 1) - 16 ottobre 2020 - L'inventore della ghigliottina scopre una malattia che induce l'aristocrazia a uccidere i popolani. Qualcuno deve morire - Mini serie - 16 ottobre 2020 - Due genitori chiedono al figlio di tornare dal Messico ma sono sbigottiti quando arriva con un ballerino.

- (Stagione 3) - 16 ottobre 2020 - L'equipaggio della Discovery si sta dirigendo, in un futuro sconosciuto lontano dalla casa che un tempo conoscevano. The Alienist - (Stagione 2) - 22 ottobre 2020 - Un eterogeneo gruppo di investigatori cerca di applicare tecniche moderne per risolvere i brutali casi di omicidio

- (Stagione 1) - 22 ottobre 2020 - Una poly-relazione romantica a tre coinvolge una coppia sposata della periferia. Barbari - (Stagione 1) - 24 ottobre 2020 - I destini di tre persone s'intrecciano nella battaglia della selva di Teutoburgo del 9 d.C.

- Mini serie - 24 ottobre 2020 - In un orfanotrofio negli anni '50 una ragazza scopre di avere un talento incredibile per gli scacchi. Suburra - La serie (Stagione 3) - 30 ottobre 2020 - La lotta per il trono di Roma è arrivata allo scontro finale. I criminali sono pronti a combattere, senza lasciare nulla di intentato.

Serie TV

Nero a metá - (Stagione 2) - 16 ottobre 2020 - La stagione due di Nero a metà inizia poco dopo gli eventi conclusivi della precedente

i Film su Netflix

Il catalogo di ottobre della piattaforma multimediale presenta come sempre numerosi film, segnaliamo tra gli altri Hubie Halloween, scritto e interpretato da Adam Sandler, Non è un Paese per Vecchi, Capri - Revolution e Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Film Originali

Apprendista Papà - 2 ottobre - Il matrimonio tra un pubblicitario e un'avvocatessa è perfetto finché lui non prova un forte desiderio di paternità.

- 2 ottobre - Durante una visita nel sud Italia, una donna cerca di difendersi dalla misteriosa maledizione che ha colpito la figlia. Oloture - 2 ottobre - Per denunciare la tratta di esseri umani a Lagos, una giornalista s'infiltra sotto copertura come prostituta.

- 2 ottobre - Un uomo che vive nei bassifondi tesse una rete di bugie che può risultare pericolosa per il giovane figlio. Vampires vs. The Bronx - 2 ottobre - Tre ragazzini coraggiosi si imbattono in un sinistro complotto per succhiare tutta la vita dalla loro amata comunità.

- 7 ottobre - Hubie non è una figura popolare a Salem ma ciò non impedirà a quest'uomo di proteggere la città ad Halloween. The Forty-Year-Old Version - 9 ottobre - Alla ricerca del successo alla soglia dei 40 anni Radha si reinventa come rapper e cerca la sua vera voce.

- 14 ottobre - Questa è la storia delle BLACKPINK, il gruppo musicale femminile coreano che ha battuto ogni record. Guida per Babysitter a Caccia di Mostri - 15 ottobre - Quando il piccolo che accudisce viene rapito dai mostri, Kelly Ferguson è reclutata da una società segreta.

- 16 ottobre - Quella che doveva essere una protesta pacifica si trasforma in un violento scontro con la polizia, dando luogo a uno dei più celebri processi della storia. Rebecca - 21 ottobre - Dopo una vorticosa storia d'amore, una ragazza sposa un vedovo facoltoso, ma l'ombra della moglie defunta è sempre presente.

- 22 ottobre - Dopo un disastro nucleare, a una famiglia affamata viene offerto un pasto in cambio della partecipazione a uno spettacolo. Over the Moon - Il Fantastico mondo di Lunaria - 23 ottobre - Una bambina parte con il razzo da lei costruito nella speranza d'incontrare una mitica dea della Luna.

- 28 ottobre - Sloane e Jackson odiano essere single durante le vacanze quando devono affrontare il giudizio delle famiglie. His House - 30 ottobre - Una giovane coppia di rifugiati cerca di ricominciare da capo in Inghilterra ma viene tormentata da una forza sinistra.

Film

L'esorcista - 1 ottobre 2020 - La dodicenne Regan McNeil inizia ad assumere comportamenti sempre più violenti, finché non diviene chiaro che il suo corpo è posseduto da un demone.

- 1 ottobre 2020 - Llewelyn Moss trova un camioncino circondato da cadaveri, a bordo scopre un carico di eroina e due milioni di dollari. Capri - Revolution - 5 ottobre - Il nostro paese sta per entrare nella Prima Guerra Mondiale. Una comune di nordeuropei ha trovato sull'isola di Capri il proprio luogo ideale.

- 6 ottobre 2020 - In un delizioso quartiere fuori città abita in una casa nera il malvagio e oscuro super criminale Gru. Cats - 10 ottobre - Una tribù di gatti si ritrova per una ricorrenza che permetterà a uno di loro di entrare nel paradiso dei Jellicle Cats.

- 13 ottobre - Un'abile spia viene chiamata in servizio quando un agente dell'MI6 che lavora sotto copertura viene ucciso. Da zero a dieci - 16 ottobre 2020 - Quattro amici di Correggio tra i 35 e i 40 anni costretti fare un bilancio della propria vita

- 18 ottobre - Cal Weaver vive una vita felice, ha un lavoro soddisfacente, dei figli che lo amano ed è sposato con il primo amore conosciuto al liceo. Che Pasticcio Bridget Jones! - 23 ottobre - Bridget affronta la sua nuova vita accanto all'amato Darcy, ma scopre ben presto che non tutto è come lo aveva sognato

- 23 ottobre - Nella Francia occupata dai nazisti, durante la Seconda Guerra Mondiale, Shosanna Dreyfus assiste all'esecuzione della sua famiglia. Oblivion - 23 ottobre - La Terra è stata devastata dopo una guerra nucleare in cui gli umani hanno sconfitto gli invasori alieni.

Documentari Originali

Katy Perry: Part of Me - 1 ottobre 2020 - La pop star Katy Perry sul palco e nella vita privata in questo film sul suo California Dreams Tour.

- 1 ottobre 2020 - La pop star Katy Perry sul palco e nella vita privata in questo film sul suo California Dreams Tour. Dick Johnson è morto - 2 ottobre 2020 - Kirsten Johnson inscena la morte del padre in modi estrosi e buffi per aiutare entrambi ad affrontare l'inevitabile.

- Volume 1 - 2 ottobre 2020 - In questa serie i musicisti rivelano i loro pensieri intimi e il processo creativo dietro ai loro brani. David Attenborough: una vita sul nostro pianeta - 4 ottobre 2020 - Il conduttore racconta la sua vita e la storia evoluzionistica della vita sulla Terra.

- (Stagione 2) - 19 ottobre 2020 - Programma televisivo statunitense di criminologia su casi irrisolti negli Stati Uniti e non solo. Secrets of the Saqqara Tomb - 28 ottobre 2020 - Un team di archeologi scoprono i manufatti in un'antica tomba precedentemente sconosciuta a Saqqara, in Egitto.

Stand-up comedy e Reality

Taylor Tomlinson: Quarter-Life Crisis - 3 marzo - Ha 25 anni e ne ha già abbastanza. Taylor Tomlinson prende di mira le sue scelte di vita.

Anime e Animazione