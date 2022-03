Netflix, il nuovo test: gli abbonati dovranno pagare un extra per condividere la password

Netflix ha appena annunciato un nuovo testo attraverso il quale sarà studiata la situazione in 3 soli paesi, prima di prendere una decisione definitiva per il resto del mondo.

Netflix avvierà presto un test che consentirà ad ogni titolare di un account di pagare una tariffa aggiuntiva per gli utenti al di fuori della loro famiglia con cui condividono la loro password: è stato appena annunciato il nuovo tentativo della piattaforma volto a mettere fine alla sempre più diffusa condivisione illecita.

Secondo i termini di servizio di Netflix, l'account di un cliente "non può essere condiviso con persone al di fuori della famiglia" e, dopo anni passati a chiudere un occhio sulla condivisione delle password, l'anno scorso la società ha eseguito un test limitato chiedendo agli utenti di inserire le credenziali del proprio account al fine di spingere gli scrocconi a pagare di tasca propria.

Ma adesso arriva un vero e proprio test ufficiale, che inizialmente avrà luogo soltanto in Cile, Costa Rica, e Peru: gli utenti Netflix residenti in questi paesi dovranno pagare una piccola somma per aggiungere due account secondari da condividere con persone che non fanno parte della loro famiglia.

Ciascuno di questi account secondari avrà il suo profilo, i suoi contenuti consigliati, il suo nome utente e la sua password, al prezzo di 2,67€ in Cile, 2,73€ in Costa Rica, ed 1,92€ in Peru. Per quanto concerne l'Italia, per adesso, l'abbonamento Premium costa 17,99€: con questo eventuale aumento di prezzo, le persone che condividono un account (supponiamo che siano 4) dovranno affrontare un potenziale rincaro del 68%.