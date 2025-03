Netflix: film e serie tv in arrivo a marzo 2025, da Il Gattopardo a Il ragazzo dai pantaloni rosa

Dall'italiana Il Gattopardo alla nuova serie di Shondaland, passando per il pluripremiato film Il ragazzo dai pantaloni rosa e i film di Spider Man. Marzo 2025 sarà un mese ricco di novità per Netflix, che si prepara anche al ritorno di Meghan Markle. Ecco i titoli che vedremo su Netflix a marzo.

Netflix: le serie tv

With love, Meghan, dal 4 marzo

Il Gattopardo, dal 5 marzo

Formula 1: drive to survive, stagione 7 dal 7 marzo

The Residence, dal 20 marzo

Il Gattopardo

Basato su uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, Il Gattopardo è un racconto epico, sorprendente e sensuale, ambientato in Sicilia durante i moti del 1860. Al centro della serie, la figura di Don Fabrizio Corbera, l'indimenticabile Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio. Ma l'aristocrazia siciliana si sente minacciata dall'unificazione italiana, e Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia è in pericolo.

Per non soccombere, Fabrizio sarà costretto a stringere nuove alleanze, anche se questo significherà andare contro ai suoi principi, fino a trovarsi di fronte ad una scelta che pare impossibile. Don Fabrizio avrà il potere di organizzare un matrimonio che salverebbe il futuro della sua famiglia, quello tra la ricca e bellissima Angelica e suo nipote Tancredi ma, facendolo, spezzerebbe il cuore della sua adorata figlia Concetta. La serie esplora con lo sguardo di oggi temi che si tramandano da secoli e sono universali: il potere, l'amore e il costo del progresso.

The Residence

132 stanze. 157 sospetti, un cadavere, un detective estremamente eccentrico e una cena di Stato disastrosa: The Residence è il nuovo giallo di Shondaland. Uzo Aduba interpreta Cordelia Cupp, detective consulente del Dipartimento di Polizia Metropolitana. Conosciuta per il suo umorismo pungente, la sua implacabile ricerca della verità e un occhio acuto per il comportamento umano, Cupp è la detective più ambita al mondo, nonché una grande appassionata di birdwatching.

Con lei c'è Randall Park nel ruolo dell'agente speciale dell'FBI Edwin Park, incaricato di collaborare con Cupp durante una cena di Stato ad alta tensione. Sebbene Park nutra scetticismo nei confronti dei metodi non convenzionali di Cupp, la loro dinamica promette di essere intrigante quanto il mistero che cercano di svelare.

I film di marzo

Spider Man: across the spider verse, dal 1º marzo

Magma. Mattarella, il delitto perfetto, dal 12 marzo

The electric state, dal 14 marzo

Il ragazzo dai pantaloni rosa, dal 19 marzo

Spider Man, dal 16 marzo

Spider Man 2, dal 16 marzo

Spider Man 3, dal 16 marzo

The Amazing Spider Man, dal 16 marzo

The Amazing Spider Man 2 - Il potere di Electro, dal 16 marzo

Spider Man: Homecoming, dal 16 marzo

The electric state

The Electric State è un'avventura spettacolare ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica degli anni '90. Millie Bobby Brown interpreta Michelle, un'adolescente orfana che deve affrontare la vita in una società in cui robot senzienti simili a cartoni animati e mascotte, che un tempo prestavano pacificamente servizio tra gli umani, vivono ora in esilio dopo una rivolta fallita. Tutto ciò che Michelle pensa di sapere sul mondo è messo sottosopra una notte in cui riceve la visita di Cosmo, un robot dolce e misterioso che sembra essere controllato da Christopher, il geniale fratello minore di Michelle che lei credeva morto.

Determinata a ritrovare l'amato fratello che pensava di aver perso, Michelle parte per il sud ovest americano con Cosmo e presto si ritrova suo malgrado a fare squadra con il contrabbandiere di bassa lega Keats (Chris Pratt, Guardiani della Galassia, Jurassic World) e con il suo spiritoso robot aiutante Herman (doppiato da Anthony Mackie nella versione originale). Avventurandosi nella Zona interdetta, un angolo del deserto chiuso da mura in cui i robot vivono da soli, Keats e Michelle trovano uno strano e variopinto gruppo di nuovi alleati animatronici e iniziano a scoprire che le forze dietro la scomparsa di Christopher sono più sinistre di quanto avessero mai immaginato.

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Il ragazzo dai pantaloni rosa è la storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo che si è tolto la vita a 15 anni perché vittima di bullismo e cyberbullismo. Dopo la sua morte, la madre scoprì che il figlio veniva deriso perché un giorno arrivò a scuola indossando dei pantaloni rosa. La donna raccontò la triste vicenda in un libro, da cui è stato ispirato il film.

Talent show

Nuova scena, stagione 2 dal 31 marzo

I giudici di Nuova Scena

Dopo il successo della prima edizione, arriva la seconda stagione di Nuova Scena - Rhythm + Flow Italia. Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain torneranno a ricoprire il ruolo di giudici nel rap show che andrà alla ricerca dei protagonisti della nuova scena italiana, con un premio in palio per il vincitore di 100.000 euro.

Anche questa seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4, disponibili dal 31 marzo, i tre giudici andranno a caccia dei migliori talenti emergenti non solo nei grandi centri urbani, ma in diversi angoli d'Italia, esplorando le interessanti realtà delle nostre province: da Torino a Genova, dalla Puglia al largo del Mar Ionio per abbracciare tutto il Sud Italia, fino a oltrepassare il territorio nazionale con Londra.

I giovani rapper che supereranno le fasi di audition e cypher verranno messi alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) con sfide sempre più difficili, al fianco di alcuni tra i nomi più forti dell'attuale scena italiana: battle di freestyle, videoclip e featuring saranno le prove che permetteranno solo a tre artisti di accedere alla finale, che sarà disponibile dal 14 aprile.