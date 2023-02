Netflix, marzo 2023: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a marzo 2023 numerose novità si aggiungono al catalogo della piattaforma streaming. Da segnalare la seconda stagione di Sex/Life, di Tenebre e Ossa e quella di Incastrati (con Ficarra e Picone) . In sciita anche Cheat - Chi bara vince, il nuovo quiz con Danny Dyer ed Ellie Taylor, e il nuovo speciale di Chris Rock.

Le novità Netflix più scottanti di marzo 2023

Chris Rock: Selective Outrage - 5 marzo

Il 4 marzo la leggenda della comicità Chris Rock salirà sul palco a Baltimora (Maryland) per il primo evento globale Netflix Chris Rock: Selective Outrage. Questo storico spettacolo sarà disponibile in live streaming alle 22:00 ET/19:00 PT.

Sex/Life Stagione 2 - 2 marzo

Sex/Life è la storia di un triangolo amoroso tra una donna, il suo passato e il marito, che getta un nuovo sguardo provocatorio sull'identità e sul desiderio femminile.

Incastrati Stagione 2 - 2 marzo

La seconda stagione di Incastrati comincia laddove era finita la prima: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due "eroi" si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all'interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l'ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul "caso dell'omicidio Gambino" che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne. Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Tenebre e Ossa 2 - 16 marzo

Debutta sempre a marzo anche la seconda stagione della serie fantasy Tenere e Ossa. Tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo, Tenebre e Ossa ritorna per una seconda stagione piena di nuove amicizie, storie d'amore, combattimenti epocali, epiche avventure e uno scioccante segreto di famiglia che potrebbe distruggere tutto.

Cheat - Chi bara vince Stagione 1 - 1 marzo

Danny Dyer ed Ellie Taylor conducono questo quiz dove i concorrenti possono letteralmente imbrogliare per vincere un'alta posta in gioco! In un'avvincente gara tra cervelli fatta di arguzia e menzogne spudorate, quattro coraggiosi giocatori mettono alla prova le loro conoscenze durante tre round, bluffando e raggirando per evitare l'eliminazione e accumulare un potenziale montepremi di oltre 50.000 sterline. Ma in qualunque modo si decida di giocare, la regola è una sola: non farsi scoprire!

Tutte le altre uscite Netflix di marzo 2023