Camino per casa vostra: perché è una delle serie più viste su Netflix

Che dire, top 10 che vai, Paese che trovi. Siamo rimasti incuriositi - e non poco - dalla stramba presenza di Camino per casa vostra - Fuoco trepidante di legno di betulla (meglio specificare) come una delle serie più viste in Italia su Netflix. È strano, un po' perché definirla serie è alquanto discutibile - è un'unica inquadratura fissa che dura 60 minuti! - un po' perché scorrendo le varie top 10 global, questo caminetto che arde compare solo nella top italiana. Questo che vuol dire? Che nonostante il nostro sia una territorio in gran parte montuoso, il camino non è un accessorio architettonico e strutturale forse così presente.

Un momento di Camino per casa vostra...

Certo, è una congettura: non abbiamo dati statistici su quanti camini ci siano nelle case degli italiani, ma è sintomatico trovare al terzo posto su Netflix una serie che non è una serie, e un film che non è un film. Come lo descriveremo? Forse, meglio usare la "trama" ufficiale: "per la prima volta in Ultra-HD 4K, la fiamma che riscalda le feste di Natale scoppietta e crepita in alta definizione, con immagini cristalline". Come genere, la piattaforma etichetta Camino per casa vostra come 'Temi particolari', e offre una collezione che comprende anche Camino per casa vostra - Classico fuoco trepidante. Che cambia? Nulla, è lo stesso identico camino. Dunque, tra Ricky Gervais Armageddon e Odio il Natale, spunta su Netflix questo focolare domestico, facendoci riflettere sulla stramba scelta del pubblico. Con una suggestione: la tv (via streaming) ha soppiantato il vero focolare casalingo?

Camino per casa vostra: un fuoco in 4K targato Netflix

La realizzazione di Camino per casa vostra!

Forse, Camino per casa vostra - Fuoco trepidante di legno di betulla è salito in top 10 per la curiosità degli utenti, o forse si può associare strettamente al Natale: cosa c'è di più natalizio e festaiolo, di un caminetto acceso che arde? Appunto. Un classico di Natale per eccellenza. Altro che Mamma, ho perso l'aereo. Una riproduzione - l'abbiamo testata - che effettivamente conforta: lo scoppiettare del legno secco (la betulla è perfetta, pare), la fiamma viva che sibila, la brace incandescente. Un camino virtuale da lasciare incustodito, come sottofondo di una partita a burraco o un giro a tombola. Niente legna da rimpinzare, e dunque scelta green e scelta economica (con quello che costa!); niente pericolo per i bambini o per il gatto. La virtualità al servizio del tempore casalingo, replicata in 4K. Va da sé, quindi, che la visione, rilassante e funzionale è una sorta di compromesso artificiale per chi, in casa, non ha la fortuna di avere un vero camino.

La regia di George Ford, la versione 8-Bit

Il regista, George Ford

Se tra il serio e il divertito abbiamo provato a dare una spiegazione all'arrivo decisamente inaspettato di Camino per casa vostra - Fuoco trepidante di legno di betulla tra i prodotti più visti su Netflix, abbiamo scoperto che l'inquadratura fissa, che dura un'ora (svanendo prima che il fuoco diventi cenere...), ha anche una regia. Chi? Tale George Ford, che su IMDb vanta sei titoli, tutti molto simili. Curiosità: il lavoro da regista per Ford è un intermezzo. Per nostra sorpresa, scopriamo da una vecchia intervista che si occupa di realizzare video per insegnare ai pappagalli a parlare. Nella stessa intervista, datata 2017 e pubblicata da Indipendent, il regista spiegava che la betulla ardente fosse stata vista da 70 milioni di utenti. Ma dove è stato girato? A casa della famiglia Ford, nei pressi di Longview, Washington. "Ci sono voluti due anni e 200 fuochi. Tutti pensavano che fossi pazzo", spiegava Ford alla CBS.

Insomma, possiamo definire George Ford come un regista di screen-saver: se il caminetto è il suo must, ha filmato anche un placido ruscello di montagna e un acquario marino. Non solo, ha anche realizzato un remake di Camino per casa vostra: nel 2017, a dieci anni dal suo masterpiece natalizio, ha rivisto il camino in chiave analogica con 8-Bit Digital Fireplace with Music, trasformando le immagini in 8-bit (appunto) accompagnate da musica natalizia in 8-bit (appunto) per quella definita come "A truly magical adventure you don't want to miss!". E no, non serve avere Netflix: la versione analog è disponibile su YouTube.