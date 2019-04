Netflix: in Italia non si può più accedere al mese di prova gratuito

Netflix ha deciso di rimuovere il mese gratuito che fino a questo momento aveva permesso ai potenziali utenti italiani di provare i servizi della piattaforma di streaming prima di decidere se abbonarsi al servizio. Sul sito ufficiale la pagina dove in passato si potevano compiere le procedure per accedere alla prova ora riporta un avviso in cui si spiega che non è un'opzione più disponibile in Italia, riportando quindi i visitatori alla descrizione dei diversi piani tariffari.

La motivazione della scelta sembra sia legata all'elevato numero di utenti che hanno utilizzato il servizio offerto da Netflix negli ultimi anni e ai cambiamenti in atto a livello internazionale nella società che, in alcune nazioni, ha deciso di aumentare le tariffe di tutti i piani.

Non sono stati solo gli italiani a ritrovarsi senza la possibilità di accedere al mese gratuito: l'opportunità è stata rimossa anche in Canada, Spagna e Messico.

