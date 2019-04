Netflix aumenta il prezzo degli abbonamenti negli USA

Netflix ha ufficialmente aumentato di 2 dollari il costo degli abbonamenti negli Stati Uniti.

Il piano Standard è infatti salito da 10.99 a 12.99 dollari, quello Premium è passato a 15.99 rispetto ai 13.99 pagati dagli utenti fino a qualche settimana fa, mentre il piano Base è salito di un solo dollaro, passando da 7.99 a 8.99 dollari.

Netflix ha giustificato l'aumento della somma da versare sostenendo che si tratta dell'unico modo utile per "continuare a investire nel grandioso intrattenimento e migliorare in generale l'esperienza di utilizzo di Netflix".

Gli esperti del settore non sembrano comunque convinti che i nuovi prezzi incideranno sul numero di abbonati alla piattaforma di streaming, sottolineando come si tratti comunque di una cifra inferiore a quella richiesta per utilizzare i servizi di HBO Now, 15 dollari, e sia di poco superiore al costo di Hulu che è arrivato a quota 11.99 dollari.

Un sondaggio tra gli utenti di Netflix ha inoltre rivelato che il 71% degli intervistati ritiene che il servizio offerto sia migliorato dopo il precedente aumento del costo degli abbonamenti.

Netflix, in futuro, dovrà però affrontare la concorrenza dei servizi analoghi proposti da Apple, Disney, AT&T e NBCUniversal.

