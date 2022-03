Netflix – In Tendenza Ora: il primo party game ufficiale di Spin Master

Arriva in Italia il party game ufficiale Netflix di Spin Master, destinato ad appassionare milioni di fan di tutto il mondo coinvolgendoli in una sfida creativa sotto il segno della pop culture.

Spin Master lancia Netflix - In Tendenza Ora in contemporanea mondiale: il primo gioco ufficiale dedicato alla celebre piattaforma streaming è pronto a coinvolgere milioni di serial addicted di ogni età in una divertente sfida creativa a reinventare in chiave ironica, dissacrante ed originale le più famose serie tv e i film Netflix portando "fuori dallo schermo" oltre 20.000 possibili scenari ispirati agli show che hanno segnato la pop culture di tutto il mondo.

Il gioco da tavolo mette in scena le situazioni più frequenti della vita di qualunque bingewatcher per lanciare una sfida ai giocatori: scegliere il Contenuto Netflix più appropriato ad una determinata Situazione, abbinarlo al Colpo di Scena perfetto e inventare la combinazione più creativa e originale, l'unica in grado di conquistare il favore del Giudice.

Ogni giocatore ha in mano 4 Carte Contenutocon i titoli e le trame (per non mettere in imbarazzo quei boomer che non hanno visto Tredici o Elite...) dei più famosi show al mondo, da La casa di carta a Squid Game da Stranger Things a Bridgerton, e 4 Carte Colpo di Scena, con eventi improbabili che possono trasformare il contenuto scelto in un nuovo show originale - spassoso, terrificante, ironico, al limite del cinismo o del cringe- che sarà il proprio Spettacolo Consigliato.

Ad ogni round c'è un Giudice (il primo sarà il giocatore che è abbonato a Netflix da meno tempo) che ha il solo compito di estrarre la carta Situazione e decretare lo Spettacolo Consigliato migliore tra quelli proposti dai giocatori. Ma non tutto è così semplice: il giocatore alla sinistra del Giudice - la Regina del Dramma - estrarrà una carta Dramma e potrà ribaltare completamente la situazione, impedendo ad alcuni giocatori di giocare, affidando vantaggi e svantaggi, insomma creando scompiglio prima che il Giudice possa finalmente scegliere il migliore. Al turno successivo si cambia Giudice e Regina del Dramma e tutti pescano una nuova carta Contenuto e una nuova Carta Colpo di scena, pronti a scrivere nuove "sceneggiature".

Si prosegue turno dopo turno fino a che un giocatore arriva a 5 round vinti e viene incoronato Campione del Telecomando e potrà scegliere cosa guarderanno tutti insieme dopo la partita. Chissà se sceglierà tra i Top 10 in Italia oggi o sarà uno di quelli che guardano solo Serie tv acclamate dalla critica... l'importante che è che siano sempre "da vedere tutte d'un fiato"!