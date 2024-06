Netflix House: in arrivo negli USA le aree per permettere ai fan di immergersi nel mondo di film e serie tv

In Pennsylvania e a Dallas debutteranno nel 2025 le Netflix House, location ideate per offrire negozi, esperienze immersive e ristoranti ispirate a film e serie tv.

Netflix ha annunciato che nel 2025 verranno aperte negli Stati Uniti due sedi dove verranno organizzate nuove esperienze a tema, eventi e altre attività legate ai brand della piattaforma di streaming.

Le location saranno situate a King of Prussia, in Pennsylvania, e a Dallas.

Il nuovo progetto in arrivo negli Stati Uniti

Le Netflix House proporranno vari negozi, locali e ristoranti, e "attività esperienziali" legate ai franchise di Bridgerton, Stranger Things e Squid Game.

Le due location sono caratterizzate da uno spazio di oltre 100.000 metri quadrati e sfrutteranno le attività create in precedenza per promuovere i propri show.

Entrambe le aree saranno progettate per "creare un luogo indimenticabile per esplorare le proprie storie preferite di Netflix e i personaggi, vivendo tutto l'anno delle esperienze uniche oltre lo schermo".

Cosa prevede il progetto

L'obiettivo dell'azienda sembra sia quello di dare spazio a eventi e pop-up a scopi di marketing per coinvolgere i fan e sostenere economicamente le attività di Netflix.

I fan potranno quindi immergersi nel mondo dei vari show, acquistare il merchandise e mangiare piatti ispirati ai personaggi e alle storie portate sul piccolo schermo, con cibo e drink unici.

Marian Lee, responsabile del marketing di Netflix, ha dichiarato: "Abbiamo lanciato oltre 50 esperienze in 25 città diverse e Netflix House rappresenta la prossima generazione delle nostre offerte uniche. I luoghi porteranno le nostre amate storie in vita in modi nuovi, in continuo cambiamento e inaspettati".

All'esterno delle Netflix House ci saranno sculture, murales ed elementi legati agli show e ai film della piattaforma. Secondo gli ideatori saranno dei luoghi in cui si potrà ballare su una replica del set di Bridgerton, camminare sul ponte di vetro di Squid Game e poi andare a un ristorante a tema, prima di comprare i gadget degli show.