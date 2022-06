Netflix, giugno 2022: le novità in catalogo per film e serie TV

Su Netflix a giugno 2022 arrivano nuovi film e serie TV in catalogo: la terza stagione di The Umbrella Academy, con i nostri supereroi alle prese con i rivali dell'accadeemia Sparrow Origin; la sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders con la quale diciamo addio a Thomas Shelby e alla sua famiglia, in attesa di conoscere il destino del protagonista interpretato da Cillian Murphy. Tra le novità in arrivo troviamo First Kill, la serie vampiresca teen che racconta l'amore tra una vampira e una cacciatrice di mostri. Nella sezione film, segnaliamo Spiderhead con Chris Hemsworth e Miles Teller, diretto da Joseph Kosinski, Interceptor con Elsa Pataky e Luke Bracey e Noi, l'horror scritto e diretto da Jordan Peele.

Le serie TV su Netflix

Serie TV Originali

Borgen - Potere e Gloria (Stagione 1) - disponibile dal 2 giugno la serie affronta alcune delle tematiche politiche più importanti del presente scandinavo

- (Stagione 1) - disponibile dal 24 giugno - Trevor è un padre simpatico ma imbranato e quando ottiene un nuovo lavoro come housesitter, il suo primo incarico è una lussuosa villa piena di opere d'arte di inestimabile valore, auto classiche e un adorabile cane di nome Cupcake. La Casa di Carta: Corea - (Stagione 1) - disponibile dal 24 giugno - Un gruppo di ladri si barrica con alcuni ostaggi all'interno della zecca della Corea unificata. La polizia dovrà fermarli e sconfiggere la mente criminale responsabile.

Film su Netflix

Film Originali Netflix

Interceptor - disponibile dal 3 giugno - Un'ufficiale dell'esercito deve fare appello ad anni di addestramento tattico e alla propria esperienza in campo militare quando un attacco coordinato minaccia la remota stazione di intercettazione missilistica di cui è al comando.

- disponibile dal 24 giugno - Una giovane donna nera di talento si batte per non perdere la sua voce e la sua identità quando le viene offerto un contratto discografico allettante. The Man from Toronto - disponibile dal 24 giugno - Un caso di scambio d'identità emerge dopo che un consulente fallito e il killer più pericoloso al mondo, si incontrano per caso in una casa in affitto per le vacanze.

Film

Odio l'estate - disponibile dall'1 giugno - Aldo, Giovanni e Giacomo si ritrovano a condividere la stessa casa in affitto per le vacanze estive con le relative famiglie anche se non si conoscono.

Docuserie

L'Enigma di Eirik Jensen: Poliziotto o criminale? - (Stagione 1) - disponibile dal 3 giugno - La docuserie ripercorre l'incredibile caso che ha coinvolto Eirik Jensen, il più famoso poliziotto norvegese.

- (Stagione 1) - disponibile dal 15 giugno - Complotti, truffe, violenza e omicidi. Ciò che inizia online può avverarsi troppo in fretta e le conseguenze possono arrivare in tutto il mondo proprio come Internet. Verso il futuro - (Stagione 1) - disponibile dal 21 giugno - Questa docuserie esamina sorprendenti previsioni sulla realtà aumentata, i dispositivi indossabili e le altre innovazioni che influenzeranno le nostre vite in futuro.

Documentari

Jennifer Lopez: Halftime - disponibile dal 14 giugno - La superstar Jennifer Lopez riflette sulla sua poliedrica carriera e sulle pressioni della vita sotto i riflettori in questo documentario intimo.

- disponibile dal 16 giugno - Il documentario segue l'attore giapponese Toma Ikuta e la sua sfida con il nuovo kabuki al fianco del vecchio amico e star kabuki Matsuya Onoe Ben Crump: Lotta per i diritti civili - disponibile dal 19 giugno -Uno sguardo intimo e in stile cinema verità sulla vita dell'avvocato per i diritti civili Ben Crump, mentre sfida l'America a fare i conti con il debito che ha nei confronti dei suoi assistiti, che includono le famiglie di George Floyd e quella di Breonna Taylor.

Reality Show

Floor is Lava - (Stagione 2) - disponibile dal 3 giugno - Originale Netflix Floor is Lava torna con ostacoli ancora più grandi, montepremi più alti e lava ancora più bollente. La novità di questa stagione è un enorme vulcano molto scivoloso che porta la competizione a un nuovo livello. Attenzione!

- (Stagione 1) - disponibile dal 22 giugno - Sono viziati senza speranza o hanno bisogno di maniere forti? In questo reality dieci giovani privilegiati sono immersi nella natura senza l'aiuto dei genitori. First Class - (Stagione 1) - disponibile dal 23 giugno - Entra nelle vite di un gruppo di ricchi amici di Barcellona che condividono la passione per la moda estreme, le feste lussuose e gli eventi esclusivi.

Anime e Animazione