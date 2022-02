Netflix festeggia i 10 anni dall'uscita della prima serie originale Lilyhammer

Netflix celebra un decennio di produzione di contenuti originali. Domenica, il gigante dello streaming ha celebrato 10 anni dall'uscita della sua prima serie originale, Lilyhammer. La serie, presentata in anteprima il 6 febbraio 2012, vede l'attore dei Soprano Steven Van Zandt nel ruolo del sicario Frank Tagliano.

In occasione del decennale di Lilyhammer, Netflix ha pubblicato una video chat tra Steven Van Zandt, 71 anni, e il CEO dell'azienda Ted Sarandos, che ha anche condiviso i ricordi della realizzazione della serie.

In un post, Sarandos, 57, ha ricordato la nascita di Lilyhammer definendolo_ "un momento seminale nella storia di Netflix è cominciato in un studio di registrazione nel Mare del Nord. Bergen è il luogo in cui i creatori norvegesi Eilif Skodvin e Anne Bjørnstad hanno avvicinato Stevie Van Zandt proponendogli una serie che avevano scritto per lui ambientata in una cittadina norvegese chiamata Lillehammer."_

Ha detto che Van Zandt lo ha contattato direttamente pochi mesi dopo dopo aver sentito che Netflix stava cercando contenuti originali:

"Ho chiesto se potevamo leggere le sceneggiature e Stevie ha detto 'Sceneggiature? Posso inviarti l'intera stagione.' L'abbiamo guardato e ci è piaciuto molto. Ho pensato che fosse una classica storia di un pesce fuor d'acqua, con Stevie che interpreta un ruolo amato dal pubblico, e l'interazione tra il suo sicario senza fronzoli Frank Tagliano e la gentile comunità che lo circonda ha creato una grande commedia".

Lilyhammer: una foto del protagonista Steve Van Zandt

In una conversazione con Sarandos pubblicata sul canale YouTube di Netflix, Van Zandt ha detto che Netflix gli ha dato con Lilyhammer la stessa libertà che HBO aveva dato al creatore de I Soprano David Chase:

"Hai portato quel concetto al livello successivo. Ti sei fidato di me, amico, e non lo dimenticherò mai. Ci è voluto molto coraggio. Stai iniziando una cosa completamente nuova con la tua azienda."

Dopo il successo di Lilyhammer, Netflix ha continuato a pubblicare altri originali, tra cui House of Cards, Orange Is the New Black e Stranger Things. Ad agosto 2021, il 40% della libreria di streaming di Netflix era contenuto originale, secondo Collider.