Netflix: tutto quello che vedremo a febbraio 2025, da Parthenope di Paolo Sorrentino al doc su Miss Italia

Il nuovo film di Paolo Sorrentino, il ritorno di Robert De Niro e tanti titoli per festeggiare San Valentino. Il catalogo Netflix di febbraio 2025 porta sia il cinema d'autore con Parthenope che l'azione di Zero Day, e una nuova serie italiana, Storia della mia famiglia. Assisteremo anche alla caduta dell'impero del benessere con Apple Cider Vinegar, e ci improvviseremo anche restauratori di case in rovina con La Dolce Villa.

Ecco dunque i titoli che vedremo sulla piattaforma nei prossimi giorni.

Netflix, i film in arrivo a febbraio

Kinda Pregnant, 5 febbraio

Parthenope, 6 febbraio

La dolce villa, 13 febbraio

Love again, 11 febbraio

The Witcher: Le sirene degli abissi, 11 febbraio

Mission Impossible: dead reckoning-parte 1, 12 febbraio

Melo Movie, 14 febbraio

The Most Beautiful Girl in the World, 14 febbraio

Parthenope: Celeste Dalla Porta in una foto. Foto di Greg Williams

L'ultimo lavoro di Paolo Sorrentino arriva su Netflix il 6 febbraio, con la sua epopea femminile: la storia di Parthenope dal 1950 a oggi, attraverso il desiderio di libertà, l'amore per Napoli, i sentimenti e il dolore che ci spingono avanti nella vita.

Commedia romantica ambientata in Italia, La dolce villa con Scott Foley e Violante Placido. Una villa italiana da restaurare e un cambio di vita inaspettato per il protagonista, che arrivato nel belpaese per aiutare la figlia, riscoprirà invece la sua antica passione.

Le serie tv

Cella 211, 5 febbraio

Envidiosa s2, 5 febbraio

Apple Cider Vinegar, 6 febbraio

Åremorden-Gli omocidi di Åre, 6 febbraio

Cassandra, 6 febbraio

Golden Kamui 2-çA caccia ai prigionieri di Hakkaido, 6 febbraio

Il colore delle magnolie (stagione 4), 6 febbraio

Cobra Kai s6 p3, 13 febbraio

Love is blind s8, 14 febbraio

Valeria s4, 14 febbraio

Offline Love, 18 febbraio

Storia della mia famiglia, 19 febbraio

Zero Day, 20 febbraio

Running point, 27 febbraio

Locandina di Zero Day

Commozione con Storia della mia famiglia, azione con Zero Day. La serie italiana racconta la storia di Fausto e del suo ultimo giorno. Fausto introduce ufficialmente i "fantastici quattro": Lucia, la mamma di Fausto, Valerio, suo fratello, Maria, l'amica del cuore e Demetrio, il suo compagno di avventure, tutti candidati a diventare la famiglia dei piccoli Libero ed Ercole una volta che il loro papà non ci sarà più. Una storia fatta di allegria, passione, dramma. Una famiglia improbabile, di uno sgangherato e amatissimo clan a cui Fausto impone responsabilità inattese. Con Eduardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell'Anna e Antonio Gargiulo.

In Zero Day, in seguito a un devastante attacco informatico, un ex Presidente (Robert De Niro) viene incaricato di trovare i responsabili e di cercare la verità in mezzo al caos.

Docuserie

Blak Hawk Down-La storia vera, 10 febbraio

Court of Gold, 18 febbraio

Miss Italia non deve morire, 26 febbraio

Tra i titoli del mese, il viaggio nel mondo di Miss Italia. Da milioni di spettatori al declino: la storia di uno degli eventi nazional-popolari più famosi d'Italia, e quella di Patrizia Mirigliani che ne ha ereditato la guida dal padre.

Reality