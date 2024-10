Netflix distrugge la concorrenza: è la piattaforma più abile nella fidelizzazione degli utenti

La fidelizzazione degli utenti nei servizi di streaming è diventata una misura cruciale del successo di queste piattaforme. Secondo BB Media, Netflix è la migliore a farlo, essendo in grado di trattenere gli utenti più a lungo rispetto ai suoi concorrenti, Apple TV+ e Paramount+.

Un'analisi del ciclo di fidelizzazione mostra che la maggior parte degli utenti di Apple TV+ e Paramount+ cancella il proprio abbonamento entro sei mesi. Al contrario, gli abbonati a Netflix rimangono abbonati per oltre due anni. L'unica eccezione è costituita dalla regione APAC, cioè in Asia, dove il colosso dello streaming è presente solamente dal 2016 e non è accessibile in Cina.

A contribuire al successo di Netflix e a questi risultati, che la fanno primeggiare su tutta la concorrenza, sono stati diversi fattori. Su tutti, il fatto che sia stata la prima arrivata sul mercato. Netflix ha debuttato nel 2007 negli Stati Uniti mentre il lancio globale è avvenuto nel 2016. Questo le ha dato un enorme vantaggio, ad esempio su Apple TV+ (che è stata lanciata nel 2019) e su Paramount+ (2021-2022).

Netflix catalogo

Una libreria vastissima e layout mirato

Un altro fattore chiave della fidelizzazione degli utenti di Netflix è la sua vasta libreria di contenuti. Il catalogo globale di Netflix è maggiore del 302% rispetto a quello di Paramount+ e dell'8.087% di Apple TV+. Il numero di titoli originali su Netflix è 10 volte superiore a quello di Apple TV+ e 45 volte superiore a quello di Paramount+. Questo volume di contenuti mantiene gli utenti impegnati e abbonati più a lungo. Inoltre, lo stesso layout utilizzato da Netflix è considerato il migliore e quello che aiuta di più gli utenti a scegliere cosa vedere.

Netflix conferma l'aumento dei prezzi per i piani basic e premium

Infine, Netflix continua ad offrire il piano tariffario più economico disponibile nel settore, con diverse modalità di abbonamento che variano a seconda del numero di account che si vuole richiedere e la qualità video del servizio. Apple TV+ e Paramount+ hanno invece delle tariffe uniche e fisse.

Con l'evoluzione del settore dello streaming e l'aumento della concorrenza, la capacità di Netflix di offrire contenuti diversificati a prezzi competitivi rimarrà fondamentale per fidelizzare gli utenti. Mentre Apple TV+ e Paramount+ offrono funzionalità e prezzi competitivi in regioni specifiche, l'approccio equilibrato di Netflix la mantiene in vantaggio in termini di fidelizzazione degli utenti. Questa strategia a tutto tondo garantisce a Netflix di rimanere leader nel settore dello streaming globale, attirando e fidelizzando costantemente gli utenti, conclude BB Media.