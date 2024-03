Netflix conquista un solo Oscar, Apple Tv+ a bocca asciutta nonostante le 32 nomination degli streamer

Non è stata la Notte degli Oscar per i servizi di streaming. A fronte di ben 32 nomination, soltanto Netflix è riuscita a non tornare a casa con un pugno di mosche in mano, grazie ad una sola statuetta vinta, sufficiente per non rimanere a bocca asciutta. Al contrario, Apple TV+ non è riuscita ad aggiudicarsi nessun Oscar.

Netflix ha vinto il suo unico Oscar grazie al premio per il miglior cortometraggio assegnato a La meravigliosa storia di Henry Sugar di Wes Anderson, adattamento del testo di Roald Dahl. Il film, della durata di 40 minuti, include nel cast Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley e Ralph Fiennes. Si tratta del primo Oscar in carriera per il regista di Grand Budapest Hotel.

Le candidature

Netflix guidava la classifica degli streamer con ben 19 candidature, tra cui 7 per Maestro di Bradley Cooper, completamente ignorato. Apple TV+ aveva 13 nomination di cui 10 per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che ha ricevuto lo stesso trattamento del collega. Dal 2017 ad oggi, Netflix ha vinto un totale di 23 premi Oscar nonostante continui a sfuggirgli il premio per il miglior film, così come quelli al miglior attore e alla miglior attrice protagonisti.

Apple avrebbe speso circa 215 milioni di dollari per l'ultimo film di Scorsese, e altri 200 pe Napoleon di Ridley Scott, candidato per scenografia, costumi ed effetti visivi. Lo scorso anno, Netflix aveva vinto 6 premi Oscar mentre il record risale al 2021, quando vinse 7 premi.