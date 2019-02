Netflix ha acquistato uno dei film più grandiosi del mondo!

Netflix si è accaparrata i diritti di uno dei film più lucrosi del mondo: si tratta del blockbuster cinese The Wandering Earth che a due settimane dall'uscita ha già incassato mezzo miliardo di dollari in Cina. Gli incassi stratosferici mettono il film alla pari di hit americane come Black Panther e Avengers: Infinity War.

The Wandering Earth, epica avventura fantascientifica, racconta la storia di un gruppo di persone che cercano di salvare la Terra dalla distruzione dopo che il sole ha cominciato a trasformarsi in una gigante rossa che potrebbe distruggere il nostro pianeta. Il film è già il secondo incasso di sempre in Cina il che spiega l'immediato interesse di Netflix ad accaparrarsi i diritti per mostrare la pellicola al suo vasto pubblico.

Per il momento Netflix non ha reso noti i dettagli dell'accordo che rappresenta un'importante notizia sia perché potrebbe aprirgli la strada al mercato cinese della produzione sia perché, pur non avendo ancora clienti in Cina, potrebbe migliorare la propria immagine di fronte al pubblico orientale. Oltre a The Wandering Earth, Netflix starebbe infatti sviluppando la prima serie tv originale in cinese dimostrando l'interesse nei confronti di questo mercato.

The Wandering Earth ha tutte le carte in regola per diventare un blockbuster mondiale. La post-produzione e il lavoro sugli effetti speciali sono durati due anni, la pellicola include oltre 10.000 manufatti costruiti appositamente e oltre 2.000 fotogrammi con effetti speciali e computer grafica.

"Il pubblico di 190 paesi presto potrà vedere The Wandering Earth su Netflix in 28 lingue diverse" ha dichiarato il regista Frant Gwo in un comunicato. "Sono felice che il nostro film possa raggiungere una tale quantità di persone di parti diverse del mondo. Questo è un film cinese creato per il mondo, ed è stato accolto positivamente fin dalla premiere. Siamo molto felici del risultato."

