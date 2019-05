Netflix: Barack e Michelle Obama svelano la lista dei progetti con la piattaforma streaming

Barack e Michelle Obama hanno svelato la lista dei progetti che stanno producendo in sinergia con Netflix. Come sappiamo, tempo fa i coniugi Obama hanno firmato un accordo per produrre nuovi film e serie con la loro compagnia Higher Ground. Gli obama erano stati contattati anche da Apple e Amazon, ma è stata Netflix a fare il colpaccio stringendo con l'ex Presidente un accordo multiplo per film e serie tv.

Barack e Michelle Obama si abbracciano dopo che lui è stato riconfermato Presidente degli Stati Uniti per la seconda volta, nel 2012

Oggi la Higher Ground ha svelato la lista dei progetti in preparazione, lista che include tre film e quattro serie tv. Tra gli highlights in arrivo una serie nonfiction basata sul libro di Michael Lewis The Fifth Risk: Undoing Democracy, un film ispirato all'opera del Premio Pulitzer David W. Blight, Frederick Douglass: Prophet of Freedom, e il documentario American Factory, trionfatore del Sundance.

"Abbiamo creato la Higher Ground per rafforzare il potere della narrazione. Questo è il motivo per cui non potremmo essere più felici di questi progetti" ha dichiarato Barack Obama. "Toccando temi come le differenze di razza e classe sociale, democrazia e diritti civili, e molto altro, crediamo che queste produzioni non serviranno solo a intrattenere, ma avranno lo scopo di educare, unire e ispirare tutti noi."

Tra i titoli in arrivo troviamo anche Bloom, serie drammatica post-Seconda Guerra Mondiale firmata dal premio Oscar Callie Khouri; Overlooked, serie antologica adattata dall'omonima colonna del The New York Times dedicata ai necrologi; Crip Camp, documentario sulla rivoluzione degli anni '70 che ha messo in primo piano i portatori di handicap; e Listen to Your Vegetables & Eat Your Parents, serie rivolta ai bambini piccoli in cui si raccontano storie legate all'origine del cibo.

"Amiamo queste produzioni perché diffondono esperienze diverse e interessanti, ma tutte collegate a storie importanti nelle nostre vite" ha commentato Michelle Obama. "Crediamo che qui tutti troveranno qualcosa a cui appassionati, padri e madri, bambini curiosi e tutti coloro che cercano produzioni che facciano riflettere alla fine di una giornata impegnativa. Non vediamo l'ora di ver venire alla luce questi progetti, e di seguire la conversazione che genereranno."