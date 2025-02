Netflix ha appena aperto un ristorante a tema nel cuore di Las Vegas

I fan di Netflix a Las Vegas che hanno fame (e sete) di creazioni basate sugli show originali di punta dello streamer possono ora visitare il ristorante Netflix Bites Vegas presso l'MGM Grand Hotel & Casino.

Il nuovo ristorante - che offre colazione, pranzo e cena - avrà una "residency culinaria di un anno", nel corso della quale "gli ospiti potranno gustare piatti e bevande che portano in tavola la magia delle loro serie Netflix preferite", ha dichiarato martedì la società nell'annunciare l'apertura.

Netflix Bites Vegas si ispira al ristorante pop-up 2023 di Los Angeles, per il quale le prenotazioni sono andate tutte esaurite per oltre sei settimane. Secondo Netflix, questo tipo di installazioni che forniscono un'esperienza dal vivo ai fan hanno raggiunto finora 7,5 milioni di persone attraverso 170 aperture in 100 città e 40 formati unici in tutto il mondo.

Cosa troverete nel primo ristorante a tema Netflix

Un'immagine dell'ingresso del ristorante Netflix a Las Vegas

Al Bites Vegas, la maggior parte (ma non tutti) i piatti del menu sono legati a una serie o a un film della piattaforma. Esempi: Bridgerton Regency Tea (65 dollari a persona) con servizio di tre portate; lo Smashburger WWE (23 dollari); un Bloody Mary ispirato a Too Hot to Handle (18 dollari); The Mind Flayer (24 dollari), un drink al bourbon di Stranger Things; e The Pink Soldier (18 dollari), riferimento alle guardie di Squid Game che "mette il soju coreano sotto i riflettori".

Un'immagine dal bar del ristorante Netflix a Las Vegas

Tra gli altri piatti presenti, il Grand Line Showboat (65 dollari), ispirato a One Piece, descritto come una "nave sushi condivisibile di rotoli di nori con riso, tonno piccante, carote stagionate, cetrioli e zenzero marinato"; Pollo fritto Red Bite, Green Bite (26 dollari), accompagnato da una ruota da tavolo che i commensali possono far girare per decidere quale delle tre salse assaggiare; insalata Beverly Hills Cobb (21 dollari); il dessert è Lava (30 dollari), una torta al cioccolato fuso; e Get Your Knives Out for This Glass Onion (16 dollari), petali di cipolla fritti.

Nella sua più grande iniziativa volta a espandere il business delle esperienze personali di Netflix, nel 2025 l'azienda prevede di aprire le sue prime due "Case di Netflix" a Dallas e King of Prussia, in Pennsylvania, che includeranno attività esperienziali legate ai franchise dello streamer come Bridgerton, Stranger Things e Squid Game.