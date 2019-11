Netflix: l'app arriva su NOW TV Smart Stick

Netflix è ora visualizzabile anche grazie a NOW TV Smart Stick: l'app è ora disponibile sul dispositivo e chi ha un abbonamento alla piattaforma di streaming potrà utilizzare la nuova modalità per accedere ai contenuti su qualsiasi televisore in una Smart TV, grazie a una connessione a internet e un ingresso HDMI.

Inserendo il proprio account Netflix direttamente dall'interfaccia di NOW TV Smart Stick sarà possibile entrare nell'app di Netflix: basta infatti inserire le credenziali all'interno dell'app di Netflix sulla Stick. E chi non ha ancora un account Netflix, può attivare il proprio abbonamento direttamente tramite la Stick di NOW TV.

Sarà possibile quindi guardare sulla propria TV i contenuti del servizio in streaming di Sky - da X Factor a Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, da Gomorra - La Serie a 1994 - e , grazie allo stesso dispositivo, entrare anche nell'app di Netflix per vedere titoli come Baby, Stranger Things o Sex Education (dopo aver accettato le autonome condizioni di utilizzo di Netflix).

L'app di Netflix è disponibile anche sul NOW TV Box.

Ecco il video della campagna WOW! Accendi NOW TV e NETFLIX sulla tua TV con NOW TV Smart Stick con cui si annuncia l'arrivo dell'app tramite lo stupore provato da chi può trovare tutti i propri contenuti preferiti riuniti grazie a un unico device connesso alla tv.