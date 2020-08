Netflix alla ricerca di una saga vincente "Come Star Wars o Harry Potter"

Tendo Nagenda, vice presidente dei film originali di Netflix, ha affermato che la piattaforma è alla ricerca del suo Harry Potter o Star Wars, una saga d'avventura adatta a tutta la famiglia che diventi un'icona per il grande pubblico.

Da 5 anni Netflix propone ai suoi utenti una grande varietà di film originali, ma a quanto pare c'è ancora tanto spazio, e tanta voglia di crescere. "Stiamo considerando i film di avventura di livello PG per il grande pubblico come qualcosa di cui vogliamo far parte", ha spiegato Nagenda a The Hollywood Reporter.

L'idea è quella di creare "Qualcosa sulla falsariga del primo Star Wars, o di Harry Potter 1 e 2. Un sacco d'azione per famiglie, fantasy, film spettacolari che pensiamo siano grandiosi e possano funzionare alla grande. Una storia alla Jumanji. Questa è la prossima frontiera."

Nagenda è arrivato nel team Netflix nell'agosto 2018, dopo aver lavorato per 9 anni in Disney, quindi lo sviluppo di un prodotto del genere si adatta molto bene alla sua esperienza.

Il trio protagonista in una foto promozionale per Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

Naturalmente questo progetto porterebbe Netflix su tutto un altro livello, mettendola in competizione con gli Studios tradizionali "Beh, consideriamo questo prodotto come quello su cui non si stanno concentrando gli Studios attualmente: nuove idee. Vogliamo incoraggiare i grandi talenti a pensare in questo modo. George Lucas ha creato Star Wars - e non era basato su un libro. Se hai quel tipo di immaginazione - come i Wachowski con The Matrix - ci sentiamo il posto giusto per cogliere l'occasione in merito a quei tipi di idee e registi innovativi ".

La piattaforma sta puntando moltissimo sui titoli autoprodotti per migliorare la qualità della sua offerta, in contrasto netto con le scelte delle major hollywoodiane che da anni continuano a riproporre nuove edizioni di vecchi film, classici disney e i soliti supereroi.

Netflix è entrata nel mercato cinematografico originale nell'ottobre 2015 con Beasts of No Nation e da allora il servizio di streaming ha prodotto un ampio catalogo di film che vanno da The Irishman a Extraction a The Kissing Booth.

Il loro più recente successo, The Old Guard, è sulla buona strada per raggiungere 72 milioni di famiglie nelle sue prime quattro settimane dal rilascio.