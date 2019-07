Netflix, abbonamenti in diminuzione dopo l'aumento dei prezzi

Netflix segna un calo di abbonamenti in diminuzione dopo l'aumento dei prezzi nel secondo trimestre del 2019.

Per la prima volta nella sua breve, ma fruttuosa storia Netflix ha segnato un calo di utenti nel secondo trimestre dell'anno, almeno negli Stati Uniti. In una lettera diffusa agli abbonati, la piattaforma streaming ha confermato il calo di 130.000 abbonati.

In aggiunta alla perdita di sottoscrizioni nel mercato domestico, la crescita di Netflix a livello internazionale non è stata alta come la compagnia si aspettava. Variety parla di un totale di 2,7 milioni di nuovi abbonati nel globo nel secondo trimestre. In precedenza, Netflix aveva aumentato il numero di iscrizioni di 5 milioni in un trimestre, con 4,7 milioni di iscritti nel mercato internazionale e 300.000 in quello domestico.

Nella lettera diffusa agli utenti, Netflix incolpa l'aumento dei prezzi e la debolezza dei contenuti del secondo trimestre dell'emorragia di iscrizioni che si sarebbe, però, conclusa con l'uscita della terza stagione di Stranger Things il 4 luglio:

"Le nostre perdite si sono diffuse in tutti le regioni, soprattutto in quelle in cui è aumentato il prezzo dell'abbonamento a cui non è corrisposto un cambio nel materiale proposto nel secondo trimestre. Crediamo che i contenuti proposti nel secondo trimestre del 2019 abbiano portato una minor crescita di quella che ci aspettavamo. In aggiunta a ciò, il primo trimestre è stato così positivo per noi (9,6 milioni di nuovi utenti) e ciò ha portato a un rallentamento maggiore di quello che ci aspettavamo."

Nonostante le perdite del secondo trimestre, Netflix si aspetta una nuova crescita nel terzo trimestre. Il piano è aggiungere 7 milioni di nuovi utenti a livello globale, cifra superiore ai 6,1 milioni di nuove iscrizioni segnate nel terzo trimestre del 2018. Luglio sarà un mese caldo per la programmazione della piattaforma dopo l'apertura con Stranger Things 3, il mese si chiuderà con l'ultima stagione di Orange Is the New Black. La partita è ancora tutta da giocare.