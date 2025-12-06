Netflix e Warner, non è ancora finita: Paramount prepara il contrattacco con una nuova offerta

A quanto pare, dopo i malumori scatenatisi in seguito alla notizia che Netflix ha ormai acquisito Warner, Paramount sta comunque preparando una nuova offerta che superi la concorrente

Warner Bros Discovery aveva ricevuto un'offerta di acquisto in contanti di 30 dollari per azione da Paramount Skydance, secondo quanto riferito dal New York Post.

Nel frattempo, Netflix ha poi offerto di acquistare lo studio e l'attività di streaming HBO Max in un accordo che valuta l'intera società a 30,75 dollari ad azione.

La gara sembrava molto serrata, ma il consiglio di amministrazione di WBD e il suo amministratore delegato David Zaslav hanno annunciato meno di 24 ore dopo di aver accettato l'offerta di Netflix. Inutile dire che i proprietari di Paramount Skydance, il magnate di Hollywood David Ellison e suo padre, il miliardario Larry Ellison, non sono rimasti molto contenti.

Il contrattacco di Paramount Skydance

Gli Ellison, infatti, sarebbero furiosi e starebbero ora preparando una controffensiva. Secondo tre persone che hanno conoscenza diretta della questione, essi ritengono inoltre di poter vincere questa battaglia portando il loro caso direttamente davanti agli azionisti della WBD.

"Sono davvero arrabbiati con Paramount Skydance", ha detto un dirigente dei media che ha conoscenza diretta della questione. "Pensano che si sia trattato di un accordo truccato a causa dell'amicizia tra David Zaslav e Ted Sarandos e scommettono che gli azionisti si arrabbieranno quando scopriranno cosa è successo".

"(Zaslav) ha dato loro sei possibilità e non sono comunque riusciti a battere l'offerta di Netflix", ha detto un'altra persona vicina al capo della WBD. Nonostante tutte le polemiche, Zaslav sarebbe disposto ad accettare un'altra controfferta degli Ellison. Tutto è possibile prima della chiusura di una fusione, in particolare una come questa, dove la concorrenza è stata tra le più agguerrite nella storia recente delle aziende, secondo persone vicine al capo della WBD.

Anche alla Casa Bianca c'è del malumore

Nel frattempo, i consiglieri del presidente Trump, compresi alcuni dei suoi più stretti collaboratori, sarebbero "preoccupati per l'accordo", secondo quanto riferito venerdì da un alto funzionario dell'amministrazione al Wall Street Journal. Tutto ciò solleva una domanda fondamentale: come intende Netflix far approvare questa fusione dal Dipartimento di Giustizia di Trump?

In precedenza era stato riferito che il capo dell'antitrust del Dipartimento di Giustizia di Trump si stava preparando a lanciare una "indagine pluriennale approfondita" sul dominio di Netflix e sul suo presunto monopolio nello streaming. Inoltre, i funzionari sembrano "indifferenti" all'insistenza di Netflix sul fatto che le sue recenti attività di lobbying riguardanti la Warner non violino la legge antitrust.