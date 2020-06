Nero a metà, la quarta puntata su Rai1 in replica: la trama

Nero a metà, la fiction con Claudio Amendola, torna in replica stasera su Rai1 alle 21:25, in attesa della stagione 2: la trama della quarta puntata.

Nero a metà torna stasera su Rai1, alle 21:25, con la quarta puntata della prima stagione in replica. Claudio Amendola torna a vestire i panni dell'Ispettore Carlo Guerieri, in attesa che la RAI dia il via libera alla produzione della seconda stagione.

Come la trama del doppio episodio in onda stasera ci ricorda, Carlo e Malik indagano sulla morte misteriosa di una rapper, ritrovata senza vita sul tetto di un autobus. Nel frattempo tra Alba e Malik la tensione sale sempre di più e il rapporto tra i due è ormai complicatissimo. Intanto Micaela Carta prosegue le indagini sul caso Bosca e spera di poter trovare al più presto un alleato, per mettere la parola fine a questo caso.

Alba non ha più dubbi sul suo rapporto con Riccardo e decide di troncare ogni tipo di rapporto con l'uomo. Senza pensarci due volte, la donna lascia anche la casa che condivideva con l'uomo per tornare a vivere da suo padre. Intanto in una gioielleria verrà ritrovato un cadavere e Carlo e Malik devono scoprire cosa sia successo.