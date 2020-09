Nero a metà 2, da stasera su Rai1 la nuova stagione della fiction: la trama degli episodi 1 e 2

Nero a metà 2 arriva stasera su Rai1, alle 21:25, con nuovi casi per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Negli episodi 1 e 2 ritroveremo anche gli altri personaggi già conosciuti nella stagione precedente, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz.

La trama del primo episodio, intitolato A cuore aperto, ci porta direttamente nella cerimonia di promozione di Malik e di Olga. Nello stesso momento un SUV sperona un'auto del trasporto organi allo scopo di sottrarre il cuore destinato a una paziente di 16 anni. La Carta invia subito sul posto Malik. Nel frattempo, poco distante, avviene un incidente. Ancora un SUV uccide l'agente Paolo Moselli.

Il secondo episodio, dal titolo Per cosa si muore, andrà in onda alle 22:30 e vedrà Carlo (Claudio Amendola) proseguire le indagini sulla morte di Paolo, visto che è stato dimostrato che questa non ha nulla a che fare con l'estorsione legata al cuore. Si fa consegnare da Marta il cellulare e il computer del figlio e li affida ad Olga per avere un resoconto. Carlo chiede aiuto alla sua informatrice di fiducia, Ottavia.