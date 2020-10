Nero a metà 2, stasera su Rai1 gli episodi 9 e 10: anticipazioni

Nero a metà 2 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con gli episodi 9 e 10 e naturalmente con nuovi casi per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Che sarà naturalmente affiancato dai suoi compagni d'avventura, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz.

Nelle anticipazioni del nono episodio, intitolato Promesse, raccontano che le indagini si concentrano su Nusco e su chi ha tentato di ucciderlo. Malik deve seguire anche il caso di una studentessa trovata senza vita nella sua abitazione. Durante le indagini il poliziotto si affeziona ad un bambino, a cui fa una promessa. Carlo non riesce più a convivere con il conflitto di sentimenti che prova e confessa a Cristina di essersi innamorato di Marta.

Nella puntata successiva, in onda intorno alle 22:30, dal titolo L'amore e le sue conseguenze, un giovane rumeno viene trovato morto in una discarica. In un primo momento si pensa che a compiere il delitto sia stato il padre della fidanzata del ragazzo. Ma le indagini rivelano che il decesso è avvenuto nell'ambito di un incontro di boxe clandestino, al quale il ragazzo aveva deciso di partecipare per poter mantenere il figlio in arrivo. Nel frattempo, qualcuno sta spiando la squadra di Carlo: perché?

Nero a metà è una coproduzione Rai Fiction - Cattleya in collaborazione con Netflix. Nel cast, oltre a Claudio Amendola e Miguel Gobbo Diaz, anche Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Eugenio Franceschini, Alessia Barela, Antonia Liskova, Claudia Vismara e con la partecipazione di Angela Finocchiaro e Nicole Grimaudo.

La regia è di Marco Pontecorvo.