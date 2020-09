Nero a metà 2, stasera su Rai1 gli episodi 3 e 4: anticipazioni

Nero a metà 2 torna stasera su Rai1, alle 21:25, con gli episodi 3 e 4 e naturalmente con nuovi casi per l'ispettore Carlo Guerrieri, ancora interpretato da Claudio Amendola. Che sarà naturalmente affiancato dai suoi compagni d'avventura, a cominciare dall'ambizioso Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz.

Le anticipazioni del terzo episodio, intitolato Per dirti addio, parlano subito di un dramma che turberà profondamente tutta la squadra: viene ritrovato il cadavere di Olga.

Molti indizi di colpevolezza conducono a Muzo che si proclama innocente, pur non nascondendo di aver asfissiato la moglie con la sua gelosia. Malik, a conoscenza di questi litigi frequenti, non gli crede, mentre Carlo sente che dice la verità e ottenuta la collaborazione di Malik chiede alla Carta l'assegnazione del caso.

Il secondo episodio, dal titolo Amore senza fine, andrà in onda intorno alle 22:30 e si muoverà intorno a un secondo giallo: viene ritrovato un cadavere senza documenti sulla rive del Tevere. Si tratta di una donna senza fissa dimora, madre di una bambina di cui conserva ogni ricordo e che probabilmente ha disconosciuto subito dopo il parto. Chi poteva volerla morta?

La Carta viene rimossa dal suo incarico per aver nascosto a Monaschi alcuni elementi fondamentali della indagine sull'assassinio di Olga.