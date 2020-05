Nemico Pubblico: Will Smith e la battuta maliziosa improvvisata sul set

Sul set di Nemico Pubblico Will Smith non è sempre riuscito a frenare il suo istinto comico e spesso ha dovuto sfogarsi con una serie di battute maliziose.

Dopo la sua esperienza sul set di Nemico Pubblico, film del 1998 diretto da Tony Scott, Will Smith ha affermato: "frenare il mio istinto comico, interpretando un così importante ruolo drammatico, è stata la cosa più difficile in assoluto." Proprio per questo motivo l'improvvisazione è stata fondamentale durante le riprese del film perché ha permesso all'attore americano di dare sfogo al suo lato comico grazie ad una serie di battute maliziose.

Un esempio perfetto è la scena in cui Dean, il personaggio interpretato da Smith, decide di comprare della biancheria. Alla domanda della commessa: "Per chi signore?" l'attore ha improvvisato rispondendo: "Per me, sa, è una cosa un po' strana, mi piace vestirmi da donna durante il fine settimana, che vuole farci."

O ancora, per rispondere ad una domanda relativa alla dimensione del seno di sua moglie Smith ha indicato il petto della commessa dicendo: "Oh, le sue sono molto più grandi delle tue."

Durante un'intervista promozionale del film Smith, all'epoca trentenne, ha dichiarato a proposito del suo successo planetario: "Le persone intorno a me sono al mio fianco da quando vivevo a Philadelphia, il mio manager è lo stesso da 14 anni, le persone intorno a me sono libere di dirmi 'Will, quel film che hai fatto era proprio pessimo', esattamente come sono in grado di dirmi 'Will, complimenti, quello era davvero un bel progetto'. Passo molto tempo pensando alla mia carriera e ho la fortuna di avere attorno persone molto intelligenti sempre pronte ad aiutarmi."