Nelle tue mani: stasera su Rai1 in prima visione la commedia romantica con Kristin Scott Thomas

Stasera su Rai1, alle 21:25, arriva, in prima visione tv, Nelle tue mani, commedia romantica diretta nel 2018 dal regista francese Ludovic Bernard, con protagonisti Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas e il giovane Jules Benchetrit.

Una storia di integrazione e riscatto: il giovane Mathieu (Jules Benchetrit) vive nella banlieue parigina ed è il primo di tre fratelli. Nonostante la madre, da sola, si sforzi di portare avanti la famiglia, il giovane commette dei piccoli furti per vivere. La passione del ragazzo, in realtà, è la musica classica e suonare il pianoforte; del suo straordinario talento si accorge casualmente Pierre Geithner (Lambert Wilson), il direttore del conservatorio parigino, che ascolta Mathieu suonare il piano in una stazione cittadina.

Nelle tue mani è tratto da un fatto realmente accaduto proprio al regista Ludovic Bernard che, in attesa di un treno alla stazione di Bercy, fu catturato dalle note di un valzer di Chopin suonato da un ragazzo che aveva tutta l'apparenza di un clochard. Il soggetto del film fu scritto quasi immediatamente dopo quel casuale incontro, sul treno.