Neil Patrick Harris star della nuova serie Boys

Neil Patrick Harris tornerà in tv grazie alla serie Boys, creata da Russell T. Davies e destinata a Channel 4.

Il progetto suddiviso in cinque episodi racconterà la storia di quattro amici durante gli anni Ottanta, decennio in cui tutto è cambiato e si è diffuso l'AIDS, e oltre a Neil Patrick Harris reciteranno in Boys Olly Alexander, Keeley Hawes, Stephen Fry, Tracy Ann Oberman, Shaun Dooley, Omari Douglas, Callum Scott Howells e Lydia West.

La storia raccontata nelle puntate seguirà Ritchie, Roscoe e Colin che lasciano le loro case quando hanno diciotto anni e si trasferiscono nella Londra del 1981 pieni di speranza, ambizione e gioia. Anno dopo anno le loro vite cambiano e si diffondono le notizie del nuovo virus, una minaccia che li unisce.

Boys sarà una storia di amici, amanti e famiglie, dando inoltre spazio a Jill, la ragazza che vuole bene ai tre amici e li aiuta, sostenendoli nella battaglia che dovranno affrontare. Le riprese inizieranno la prossima settimana per una messa in onda prevista nel 2020 sugli schermi britannici.

Il regista della serie sarà Peter Hoar, già dietro la macchina da presa della serie The Umbrella Academy.