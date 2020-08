Neil Marshall e l'attrice Charlotte Kirk: accuse e scandali per il regista del remake di Hellboy

Il magazine The Wrap riporta che Neil Marshall, il regista del remake di Hellboy, è una delle due parti coinvolte in accuse di estorsione. Ma questa storia, che vede protagonista la bionda attrice Charlotte Kirk, è più complicata del previsto e come ogni storia piena di intrighi, inizia con una contorta relazione sentimentale.

Tutto ha avuto inizio quando questa settimana il vicepresidente della NBC / Universal, Ron Meyer, si è dimesso dalla sua posizione, dopo che è stata rivelata una sua relazione con l'attrice Charlotte Kirk, un rapporto che risale a diversi anni fa. Questa notizia arriva qualche mese dopo altre dimissioni importanti, quelle del CEO della Warner Bros, Kevin Tsujihara, che ha lasciato la sua posizione a causa di una relazione con la stessa attrice. Il dirigente avrebbe aiutato la Kirk a ottenere audizioni che le hanno fruttato almeno due ruoli.

Una foto di Charlotte Kirk

Le dimissioni di Meyer e di Tsujihara hanno portato alla luce vari schemi di estorsione, che hanno coinvolto anche Bret Ratner e il miliardario James Packer, quest'ultimo anche lui un ex dell'attrice. Poco si sa dell'attrice Charlotte Kirk, al di fuori dei suoi recidivi rapporti con uomini influenti. Variety ha provato a contattarla per un'intervista, ma secondo il suo manager, non era interessata, a meno che non si trattasse di un'intervista a pagamento. E Variety non paga per fare interviste.

È qui che la storia si fa più bizzarra ed entra in scena il regista del remake di Hellboy. Ron Meyer afferma che, dopo aver pagato un accordo con Charlotte Kirk per tacere sulla loro relazione, è stato avvicinato da alcune figure potenti che hanno tentato di estorcerlo, motivo per cui ha deciso di fare chiarezza, dimettendosi e rivolgendosi all'FBI perché indagasse su questi schemi di ricatto. Nel frattempo, Charlotte Kirk ha continuato a darsi da fare: attualmente frequenta proprio il regista Neil Marshall e girano sono voci secondo cui, un paio di anni fa, Kirk avrebbe avvicinato Marshall proprio sul set di Hellboy.

L'anno scorso, prima che nascesse la loro relazione, Neil Marshall e un altro ex di Charlotte Kirk, Joshua Newton, avrebbero contattato separatamente Meyer scorso, per estorcergi soldi con la minaccia che se non glieli avessero dati, avrebbero rivelato la relazione extraconiugale di Meyer con Kirk.

Questo ha portato Meyer ad avere per quasi un anno "trattative" individuali con i registi i quali avrebbero anche tentato di agevolare la produzione dei loro progetti cinematografici. L'altra svolta interessante di questa storia riguarda The Reckoning di Neil Marshall, che a breve dovrebbe aprire il Fantasia Fest. E indovinate chi è la protagonista? Charlotte Kirk, che ha anche lavorato come co-sceneggiatrice.