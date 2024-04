Neil Gaiman sceneggiatore e produttore del film animato Cinnamon

Neil Gaiman collaborerà con Graphic India per realizzare il film animato, che verrà girato in lingua inglese, intitolato Cinnamon.

Alla regia sarà impegnato Jeevan J. Kang, mentre l'autore sarà coinvolto anche come produttore del progetto, di cui non è stata svelata la possibile data di uscita.

I dettagli del nuovo film

Lo scrittore Neil Gaiman è autore del racconto breve alla base di Cinnamon e si occuperà del suo adattamento in collaborazione con Sharad Devarajan, Sarena Khan e Sujatha SV.

Al centro della trama c'è Cinnamon, nata con occhi di perla che la rendono cieca per il mondo fisico. Il suo destino viene delineato per sempre quando appare una misteriosa tigre parlante che si offre per accompagnarla attraverso le meraviglie e gli ostacoli esistenti in natura. Cinnamon inizia quindi un'avventura pericolosa che definirà il suo percorso e la metterà alla prova, entrando in un regno nascosto in cui il confine tra la dimensione mondana e quella mistica è sottile quanto un sussurro e in cui l'antica saggezza indiana dà vita a una giungla piena di segreti.

Neil Gaiman: un autore, tanti adattamenti

Gaiman ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel collaborare con Sharad Devarajan e il suo eccezionale team per realizzare Cinnamon. La passione di Sharad per la narrazione e la sua profonda conoscenza della cultura e della mitologia indiane lo rendono il partner perfetto per portare in vita questo racconto. Insieme stiamo sviluppando un film che trasporterà gli spettatori in un mondo di magia, meraviglia, e verità eterne, una storia che celebra il potere trasformativo della compassione e la resilienza dello spirito umano. Non vedo l'ora di condividere questo incredibile viaggio con i fan dell'animazione in tutto il mondo, vecchi e nuovi".