Nei panni di una principessa 3: Vanessa Hudgens nel trailer del film

Nei panni di una principessa 3 arriverà su Netflix il 18 novembre e il trailer mostra Vanessa Hudgens alle prese con tre ruoli molto diversi tra loro.

Nel filmato si vede cosa accade nel regno di Belgravia quando i reali organizzano un festival internazionale per celebrare le festività natalizie. Dal Vaticano, per l'occasione, arriva una preziosa opera d'arte che viene però rubata, costringendo Stacy DeNovo e Lady Margaret Delacourt a coinvolgere qualcuno che conosce molto bene il mondo criminale: Lady Fiona Pembroke.

Il film The Princess Switch 3: Romancing the Star mette di nuovo alla prova l'attrice Vanessa Hudgens che nei tre capitoli della storia prodotti da Netflix per Natale interpreta delle giovani molto diverse.

Nel racconto creato per la piattaforma di streaming ci sarà azione, divertimento e molto romanticismo mentre i doppelganger della principessa Margaret saranno alle prese con missioni sotto copertura e la consueta celebrazione del Natale.

Nel cast del sequel di Nei panni di una principessa ci sono anche Remy Hii, Will Kemp, Sam Palladio, e Amanda Donohoe.