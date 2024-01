Nei luoghi oscuri: il romanzo di Gillian Flynn diventa una miniserie

Il romanzo Nei luoghi oscuri scritto da Gillian Flynn diventerà una miniserie destinata a HBO e la scrittrice sarà coinvolta come co-creatrice, sceneggiatrice e co-showrunner.

L'autrice, inoltre, manterrà i diritti dell'opera letteraria pubblicata nel 2009.

Nel team che porterà sugli schermi la storia ci saranno anche Guerrin Gardner e Guerrin Gardner, coinvolti entrambi come co-creatori e sceneggiatori.

Tra i produttori della miniserie ci sono poi Theresa Kang, Caroline Garity di Blue Marble Pictures, Andrea Iervolino e Monika Bacardi di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment.

Di cosa parla Nei Luoghi oscuri

Al centro della trama di Nei luoghi oscuri, scritto da Gillian Flynn, c'è Libby Day. Sua madre e due delle sue sorelle sono state uccise, quando lei aveva solo sette anni, durante il famoso sacrificio di Kinnakee, in Kansas. La bambina è sopravvissuta e ha testimoniato contro il fratello, il teenager Ben, sostenendo che lui è stato il colpevole. Venticinque anni dopo, una madre e sua figlia, che indagano su crimini realmente accaduti, individuano Libby e le chiedono dei dettagli, credendo che Ben sia innocente. Libby spera di guadagnare di nuovo qualcosa dalla sua tragica storia e accetta di riavere a che fare con chi è stato coinvolto in quella tragica notte, ma una verità impensabile emerge, e Libby si ritrova al punto di partenza: in fuga da un killer.

Il libro era già stato adattato per il grande schermo nel 2015, con protagonista Charlize Theron.