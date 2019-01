Utopia: Sasha Lane star della serie Amazon di Gillian Flynn

Sarà Sasha Lane, star di American Honey, la protagonista della serie Amazon Utopia, adattamento dell'omonima serie thriller inglese firmata da Gillian Flynn.

Utopia, basata sulla serie britannica di Dennis Kelly, racconta la storia di un gruppo di giovani, conosciutosi online, perseguitato senza pietà da un'oscura organizzazione segreta dopo aver ritrovato un fumetto di culto nel mondo underground. I protagonisti scoprono che le teorie cospirazioniste contenute nelle pagine del fumetto potrebbero avere un fondamento reale ritrovandosi, così, nella pericolosa posizione di dover salvare il mondo.

Sasha Lane sarà Jessica Hyde, una donna in fuga dall'organizzazione nota come The Network il cui padre è l'autore dei manoscritti per la graphic novel Utopia.

"Quando ho cominciato a scrivere Utopia e ho tentato di immaginare l'attrice che potesse impersonificare Jessica Hyde, Sasha Lane mi è venuta in mente di continuo" ha spiegato Gillian Flynn, creatrice, produttrice esecutiva e showrunner di Utopia. "Ha l'abilità di essere al tempo stesso ruvida, imprevedibile e un tantino irritante, ma al tempo stesso senti il bisogno di abbracciarla. Non potrei essere più felice di poter lavorare con lei a un personaggio davvero unico."

Utopia, serie in nove episodi creata da Gillian Flynn, sarà disponibile su Prime Video in oltre 200 paesi.

