Negata la pasta a Vittorio Menozzi del Grande Fratello: ecco cosa ha fatto Anita

La fame sta diventando un tema di discussione e conflitto all'interno della casa del Grande Fratello, soprattutto nel Tugurio, dove Vittorio Menozzi è stato oggetto di attacchi da parte di Anita e Rosy Chin semplicemente perché voleva prepararsi un piatto di pasta bianca. Questa discussione ha causato tensioni aggiuntive tra l'ingegnere e alcuni membri del gruppo.

Nell'ultima puntata in diretta del Grande Fratello, Vittorio è stato accusato da alcuni coinquilini di non essersi integrato con il gruppo, di tenersi in disparte e di essere disinteressato. Alla fine delle nomination, il concorrente di Parma è stato nominato insieme a Arnold, Beatrice, Giselda e Grecia. Tuttavia, il televoto non è eliminatorio ma deciderà quale concorrente sarà immune dalla prossima eliminazione.

La discussione tra Vittorio d Anita del Grande Fratello

La tensione tra Vittorio e alcuni concorrenti è sfociata in un confronto acceso ieri sera nel Tugurio, quando l'ingegnere ha manifestato il desiderio di cucinare un piatto di pasta bianca. Secondo Anita e Rosy Chin, questa decisione di consumare cibo al di fuori del menu prestabilito potrebbe esaurire le limitate risorse disponibili.

"Tutti ci stiamo adattando", ha sostenuto Anita che poi ha accusato Vittorio di mangiare solo per la gola e non per vera fame. "Vittorio, sembra che tu stia facendo questo solo per soddisfare il tuo appetito, perché hai già mangiato durante il pranzo e la cena, e ora vuoi cucinare la pasta solo per il gusto. Abbiamo tutti condiviso gli stessi pasti, e tu li hai già consumati completamente. È curioso notare che sembri sempre il più interessato a preparare cibo extra qui nel Tugurio".

Anita ha aggiunto che in Vittorio rivede i comportamenti del fratello: "Entrambi sembrano desiderare di mangiare anche quando non hanno fame solo per riempirsi lo stomaco".

Anche Rosy Chin è contraria che si mangi del cibo extra, l'importante per la concorrente italo-cinese è non sprecare cibi "Se è per una persona sola, non si deve sacrificare un gruppo", ha spiegato la chef, come si vene nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Vittorio, da parte sua, per non alimentare sterili polemiche, ha preferito spegnere il fuoco e non cucinarsi il piatto della discordia.