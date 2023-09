Grande Fratello: riassunto della quinta puntata: eliminato, nomination, liti e casa divisa

La quinta puntata del Grande Fratello ha visto la prima eliminazione, Claudio Roma è il primo concorrente ad abbandonare di questa edizione. Ecco i momenti più importanti della serata, le liti, le nomination e la divisione in due gruppi dei gieffini,

Riassunto della puntata del Grande Fratello del 25 settembre

Le liti e le sorprese della puntata

Heidi allontana Massimiliano

Massimiliano Varrese appena entrato nella casa ha puntato Heidi Baci, la corte dell'attore è stata troppo pressante e la ragazza ha chiesto al protagonista de Il bello delle donne di fare il classico passo indietro. "Ho sbagliato a valutare i tempi qua dentro. Sono stato qui dentro qualche giorno in più rispetto a Heidi" ha affermato Massimiliano. La ragazza nella Mistery ha confermato che la corte del suoi coinquilino le ha messo ansia. "Lui non mi piace" ha concluso, mentre l'opinionista Cesara Buonamici sospetta che Massimiliano Varrese sia un ottimo stratega, mettendo in dubbio i suoi reali sentimenti per Heidi.

Massimiliano e Beatrice

Massimiliano e Beatrice nei giorni scorsi non se le sono mandate a dire, l'attore ha accusato Beatrice di essere falsa e ipocrita. Ha affermato che il suo atteggiamento altezzoso e le frequenti autocritiche gli davano fastidio, aggiungendo che quando qualcuno le diceva la verità, veniva visto come il "cattivo" della situazione.

Beatrice ha replicato che Massimiliano stava cercando di schiacciarla con le sue accuse pubbliche di ipocrisia e falsità invece di risolvere privatamente la questione. "Sabato mattina mi ha chiesto poi di resettare tutto e io l'ho fatto. Da due giorni abbiamo un rapporto normale", ha concluso Beatrice.

Una sorpresa per Beatrice

Beatrice è stata la protagonista anche del terzo blocco del programma, l'attrice ha potuto abbracciare i figli Valentino, e Elia. "A casa tutto a posto. Papà è fiero di te, anche la nonna. Tutti ti amano", ha detto quest'ultimo. Valentino l'ha spronata a continuare così assicurandole che il pubblico è dalla sua parte.

Vittorio Menozzi criticato dal gruppo

Vittorio Menozzi è finito sempre in nomination, l'accusa è di non essersi integrato con il gruppo, di tenersi in disparte e di essere menefreghista. " Sono cresciuto in un contesto molto competitivo e individualista", si è giustificato Vittorio.

Esito del televoto, divisione dei concorrenti e nomination

Claudio lascia la casa del Grande Fratello

Chiuso il televoto arriva l'esito delle votazioni del pubblico da Casa. Il primo concorrente ad abbandonare la casa è Claudio Roma. "Me lo aspettavo", ha detto dopo l'annuncio di Alfonso Signorini. Ecco le percentuali di voto: Giselda 32%, Vittorio 26%, Arnold 18%, Grecia 16%, Claudio 8%.

Concorrenti divisi

Nello studio arriva una busta nera sventolata da Alfonso Signorini. Nel comunicato il Grande fratello annuncia che dieci concorrenti rimarranno nella casa, il resto si trasferirà nel tugurio. Beatrice e Rosy Chin, le due 'nemiche', vengono mandate nella SuperLed. Il piramidale dorato regala all'attrice la possibilità di restare nella casa.

Attraverso una catena di preferenze all'attrice si uniscono Marco, Paolo, Letizia, Angelica, Massimiliano, Alex, Fiordaliso, Valentina e Heidi. Tutti gli altri vanno nel tugurio si tratta di Rosy Chin, Giselda Torresan, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Vittorio Menozzi, Samira Lui, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri, Arnold Cardaropoli e Ciro Petroni.

Nomination

La quinta puntata si chiude con le nominatiom, quelle dei 'tugurati' sono state palesi, i concorrenti che vivono nella casa hanno votato nel segreto del confessionale

Nomination Tugurati

Rosy nomina Grecia

Giselda nomina Vittorio

Anita vota Arnold

Vittorio vota Giselda

Garibaldi nomina Grecia

Lorenzo nomina Arnold

Arnold vota Giselda

Ciro nomina Grecia

Nomination degli inquilini della casa

Fiordaliso vota Marco

Massimiliano vota Beatrice

Heidi vota Marco

Angelica vota Beatrice

Alex vota Heidi

Beatrice vota Massimiliano

Letizia vota Beatrice

Marco vota Heidi

Valentina nomina Massimiliano

Paolo vota Beatrice

I concorrenti in nomination sono Arnold, Beatrice, Giselda, Grecia e Vittorio. Il più votato nella puntata in onda giovedì 28 settembre sarà immune e non potrà essere nominato.