N.E.E.T.: stasera in anteprima a Roma e da domani al cinema la commedia sul ritorno della leva obbligatoria

Blue Film Distribuzione, Cydia Film e Stemo Production annunciano l'arrivo al cinema di N.E.E.T., eccentrica commedia di Andrea Biglione che immagina il ritorno della leva obbligatoria. Il film sarà presentato in anteprima a Roma stasera alle ore 21 presso il Cinema Adriano e sarà disponibile in tutti i cinema a partire da domani 16 gennaio. Il titolo del film fa riferimento al termine scelto per indicare quei giovani che non studiano e non lavorano, situazione critica in Italia. L'acronimo N.E.E.T. sta per "Not in Education, Employment or Training". Il regista del progetto Andrea Biglione spiega come dopo la pandemia il numero di giovani che si trovano in questa condizione sia aumentato e molti di loro non sono neppure consapevoli del loro stato. Con percentuali che superano il 20% e raggiungono picchi del 26%, l'talia detiene il triste primato europeo in questo settore. La sinossi

Focus sulle vite quattro ragazzi, definiti dallo stesso regista "asintomatici", che si ritrovano coinvolti in un'inaspettata iniziativa governativa: la reintroduzione della leva obbligatoria. La decisione, intrapresa da una ministra autoritaria e conservatrice (interpretata da Caterina Murino), viene presentata come una soluzione coercitiva a un problema della società italiana.

Fanno parte del cast Maurizio Bousso, Daniele Rocci, Daniele Trombetti, Chiara Vinci, con la partecipazione di Caterina Murino, Fabrizio Biggio, Pietro De Silva, Celeste Savino, Mietta, Marta Filippi, Alice Luvisoni e Giulia Vittoria Cavallo. La colonna sonora è stata composta da Giancane.