Needle in a Timestack: il trailer del film sci-fi con Leslie Odom Jr. e Cynthia Erivo

Needle in a Timestack arriverà nei cinema americani il 15 ottobre e il trailer regala la prime anticipazioni riguardanti l'adattamento del racconto sci-fi scritto da Robert Silverberg.

Nel video si vedono dei dettagli riguardanti una storia d'amore che deve affrontare degli ostacoli inaspettati a causa di viaggi nel tempo che mettono a rischio la vita dei protagonisti.

Nel cast di Needle In A Timestack ci sono Leslie Odom Jr., Cynthia Erivo, Orlando Bloom, Freida Pinto e Jadyn Wong.

Il film è scritto e diretto da John Ridley, reduce dal successo di 12 anni schiavo.

La sinossi ufficiale anticipa: "Se l'amore ha la forma di un cerchio, quali confini saresti disposto ad attraversare per stare insieme alla tua anima gemella? In questa storia d'amore coinvolgente e ambientata in un futuro non troppo distante diretta dal premio Oscar John Ridley, Nick e Janine vivono un matrimonio felice fino a quando l'ex marito di Janine modifica il tempo per provare a dividerli usando la fidanzata del college di Nick. Mentre i ricordi e la realtà di Nick scompaiono, l'uomo deve decidere cosa è disposto a sacrificare pur di rimanere legato a tutto ciò che ama. Può l'amore resistere in un futuro in cui il tempo è fluido e tutta la vita potrebbe essere semplicemente un'illusione?".